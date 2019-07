Pohjoismaiden nopeimmin kasvava parturikampaamoketju on saapunut Suomeen!

Cutters on saapunut Suomeen! Ensimmäiset salongit ovat auenneet pääkaupunkiseudelle sekä Raisioon ja tavoitteena on tuoda Cuttersin tehokas konsepti kaikkien suomalaisten saataville mahdollisemman nopeasti.

Cutters on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava parturikampaamoketju, jonka tavoitteena on mullistaa toimialaa normaalista poikkeavalla konseptillaan. Cuttersin alkuperät ovat Norjassa, missä ketju on avannut jo yli 60 salonkia vuodesta 2015 eteenpäin. Vuonna 2018 konsepti rantautui Ruotsiin sekä Tanskaan ja nyt vuonna 2019 on Suomen vuoro. Konseptin taustalla investoijina toimivat muun muassa Gigantin ja XXL:n perustajat.

Cuttersin konsepti perustuu laadukkaaseen ja nopeaan hiustenleikkuuseen järkevään hintaan. Cut time, Cut hair, Cut cost tarkoittaa, että niin naiset, miehet kuin lapsetkin maksavat 15 minuutin laadukkaasta hiustenleikkuusta vakiohinnan 24,99 €. Cutters käyttää toiminnassaan suurissa määrin digitalisaation mahdollistamia innovaatioita, jolloin parturikampaajat voivat keskittyä täysin asiakaspalveluun ja laadukkaisiin hiustenleikkuisiin.

Ensimmäiset salongit ovat auenneet Suomessa pääkaupunkiseudulla sekä Raisioon kevään 2019 aikana. Tästä matka jatkuu kohti muita Suomen kaupunkeja. ”Etsimme jatkuvasti Cuttersin konseptille sopivia liiketiloja pääkaupunkiseudulta niin kauppakeskuksista kuin vilkkaiden katujen varsilta. Haluamme tuoda mahdollisimman nopeasti kaikkien suomalaisten saataville Cuttersin tehokkaan konseptin. Uskomme, että vahvuutemme Suomen markkinalla on asiakkaille reilu hinta, työntekijöille reilu palkka ja aidosti uudennäköinen konsepti”, kommentoi Cutters Finland Oy:n toimitusjohtaja Akipekka Ikonen.