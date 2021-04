Pohjoismaiden suurin vaikuttajatapahtuma Tubecon laajentuu Tampereelle – Tubecon Games Tampere-taloon elokuussa!

Jaa

Pohjoismaiden suurin vaikuttajatapahtuma Tubecon laajentuu Tampereelle. Suomen suosituimmat tubettajat sekä vaikuttajat ja heidän yleisönsä kokoava tuhansien osallistujien festivaali on järjestetty aiemmin Helsingissä. Elokuussa tapahtuma valtaa Tampere-talon täysin uudenlaisen Tubecon Games -megatapahtuman kera.

Tubecon Games pidetään Tampere-talossa 20.–21. elokuuta. Tapahtuma sukeltaa viihteellisen pelaamisen maailmaan ja tarjoaa mahdollisuuden osallistua pelihaasteisiin ja turnauksiin sekä seurata omien suosikkien pelaamista ja tutustua uusimpiin peleihin ja trendeihin. Tubecon Games kattaa koko pelaamisen genren PC-pelaamisesta konsoli- ja mobiilipelaamiseen.



– Pelaaminen on nykyajan megailmiö, joka saa nyt viimein oman uniikin viihteellisen tapahtumansa. Tubecon Games yhdistää parhaat palat jo legendaarisesta Tubeconista sekä pelimaailmasta. Tällaista rentoa ja kaikille sopivaa pelitapahtumaa on odotettu ja pyydetty, ja nyt se on vihdoin totta, toteaa Tubeconin toimitusjohtaja Jan Grehn.

Tubecon Gamesiin osallistuu muun muassa suuri joukko alan vaikuttajia ja maamme suositumpia tubettajia, kuten Herbalisti, NikojaSanttu, MrJallu101, Jennysvoices, Mikirotta, Nedde, Namikolinx, Boheemi, ZoneVD ja Jaakko Parkkali.



Tubecon Games -tapahtumassa on luvassa muun muassa Suomen suurin PlayerUnknown’sBattlegrounds -turnaus, jossa tuhat pelaajaa pääsee kokeilemaan taitojaan. Lisäksi halukkaat voivat mm. haastaa ZoneVD:n Speedrun-maailmanennätyksen.



Yleisöllä on mahdollisuus päästä tapaamaan suosikkivaikuttajiaan ja esportspelaajia Meet & Greet -loungessa. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaiken ikäiset tubettamisesta ja pelaamisesta kiinnostuneet. Tietyille alueille pääsevät kuitenkin vain 16 vuotta täyttäneet. Lisäksi ravintola-alueelle on pääsy vain 18 vuotta täyttäneillä.

– Tubecon Games on osoitus Pirkanmaan vetovoimasta näin Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeen hakuvuonna. Olemme iloisia päästessämme kutsumaan nuoret ja peliharrastajat Tampere-taloon eri puolilta Suomea, kommentoi Tampere-talon liiketoimintajohtaja Mika Nevalainen.



Tapahtuman ennakkoliput ovat jo myynnissä Lippupisteessä ja Tiketissä.



