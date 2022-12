Pohjoismainen demokratiapäivä: digitalisaatio ja demokratia

Jokavuotinen pohjoismainen demokratiapäivä järjestetään Hanasaaressa 2.12.2022.

Päivän aiheena on ”digitalisaatio ja demokratia", ja keskusteluissa tarkastellaan digitaalisen todellisuuden mahdollisuuksia ja haasteita.

Osallistujien joukossa on useita suomalaisia, ruotsalaisia ja tanskalaisia asiantuntijoita, muun muassa Sitran yliasiamies Jyrki Katainen, professorit Åsa Wikforss ja Marit Jaakkola Ruotsista sekä professori Anja Bechmann Tanskasta.

Elinkeinoelämää edustavat Metan Public Policy Director & Head of EU Affairs Aura Salla sekä Googlen Head of Public Policy and Government Relations, Sara Övreby.

Seminaari järjestetään yhteistyössä Anders Chydenius ‑säätiön, Sitran, Nordisin, Ahvenanmaan rauhaninstituutin ja Nordicomin kanssa. Seminaarin kielet ovat ruotsi, suomi ja englanti, ja lisäksi järjestetään simultaanitulkkaus englanniksi.

Aika: 2.12.2022 klo 13–16.30. Vastaanotto, jossa pikkupurtavaa kello 16.30.

Paikka: Hanasaari, Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo

Ohjelma

13.00 Tervetulosanat

Victor Andersson,ohjelmajohtaja, Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Digitalisaatio ja demokratia

Rauno Merisaari, ihmisoikeus- ja demokratiasuurlähettiläs, Suomen ulkoministeriö

Ruotsin EU-puheenjohtajuuskausi ja demokratian edistämistyö

Cecilia Ruthström-Ruin, Ihmisoikeusasioiden, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteiden suurlähettiläs, Ruotsin ulkoministeriö

Kirjastot demokratian välineenä

Fredrika Sundberg, kirjastopäällikkö, Maarianhaminan kaupunginkirjasto ja Ahvenanmaan keskuskirjasto

Case Study: The First Results of NORDIS

Perspectives for Healthier Information Diet in Nordic countries

Anja Bechmann, professori, Århusin yliopisto, NORDIS Tanska (etäosallistuminen)

Data Economy and its Impacts on Democracy

Jyrki Katainen, entinen pääministeri, yliasiamies, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (etäosallistuminen)

14.40 tauko

Digijätit ja demokratia

Åsa Wikforss, professori, Tukholman yliopisto, kirjailija

Maarit Jaakkola, apulaisjohtaja, Nordicom-mediatutkimuskeskus, Göteborgin yliopisto

Paneelikeskustelu Jukka Vahti, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (moderaattori) Aura Salla, Public Policy Director, Head of EU Affairs, Meta (etäosallistuminen)

Sara Övreby. Head of public Policy and Government Relations, Google Ruotsi (etäosallistuminen)

Max Mickelsson, Head of New Markets, Miltton

Anja Bechmann, Århusin yliopisto, NORDIS Tanska

Päätössanat

Björn Vikström, puheenjohtaja, Anders Chydenius ‑säätiö, Suomi

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Hanasaaren viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. +358 40 767 7373.

Tervetuloa!