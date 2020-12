Pohjoismainen What Workers Want -tutkimus osoittaa: Koronakriisi paljasti nopeiden työelämäjoustojen tarpeen ja merkityksen

Koronalla on ollut dramaattinen vaikutus työmarkkinoihin. Työntekijät kaipaavat nyt vuorovaikutusta, yhteistyötä ja kollegoita. Tämä käy ilmi ManpowerGroupin kolmessa Pohjoismaassa lokakuussa 2020 teettämästä selvityksestä, johon Suomesta vastasi 830 työntekijää.

Vaikka monilla aloilla suurinta osaa töistä ei voidakaan siirtää etänä tehtäviksi, on korona antanut lisäsysäyksen etätyöskentelylle. Viimeistään nyt yritykset ovat joutuneet tekemään tarvittavat investoinnit ja kulttuurimuutoksen sujuvan etätyön mahdollistamiseksi.

”Terveyskriisi on ollut lisäkiihdytin digitalisaatiolle, mikä vahvistaa varmasti kilpailukykyä ja tuottavuutta myös pandemian jälkeen”, Suomen ManpowerGroupin toimitusjohtaja Matti Kariola ennustaa.

Korona on osoittanut, että teknisesti digiloikka on ollut helpohkoa toteuttaa, mutta henkinen puoli tulee jälkijunassa. Ihmiset tarvitsevat ja kaipaavat vuorovaikutusta, yhteistyötä ja kollegoita. “Keskeinen kysymys on, miten nyt osataan tukea jaksamista, motivaatiota ja jonain hetkenä myös paluuta tavanomaisempaan työelämään. Mielenkiintoista on myös ajatella, mitä rokotteen jälkeen – ehkä paluu perinteiseen on halutumpaa ja nopeampaa kuin nyt osaamme ajatellakaan”, Kariola kiteyttää.

Pandemian suurin yksittäinen seuraus on ollut henkilöstön siirtyminen etätyöhön: noin joka viides vastaajista sanoo, että he ovat alkaneet työskennellä kotoa käsin pandemian vuoksi. Etätöitä tekevissä korostuvat Suomessa erityisesti vanhemmat ikäryhmät. Pohjoismaiden erot koronatoimien laajuudessa näkyvät myös työelämän arjessa: naapurimaassa Ruotsissa jopa yli puolet vastaajista kokee, ettei korona ole merkittävästi vaikuttanut heidän työelämäänsä.

Työpaikolle paluu pandemiatilanteen helpottaessa jakaa työntekijöiden mielipiteitä. Pohdinnassa ovat ihan uudella tavalla oma ja läheisten turvallisuus sekä luottamus omaa työnantajaa kohtaan. Toiveet ja odotukset työelämän arjessa ovat jatkossakin yksilöllisiä, ja joustavuuden merkitys kasvaa. Tutkimus paljastaa, että työntekijöiden – ja sitä kautta yritysten – hyvinvoinnin ratkaisee yrityksen halu ja kyky nopeisiin joustoihin tilanteiden muuttuessa. Tämä lisää osaltaan yhteisöllisyyden ja turvallisuuden tunnetta, joilla on keskeinen rooli työntekijän hyvinvoinnissa.

Jo ennen pandemiakriisiä havaittu työelämän polarisoituminen näyttää entistä haastavammalta. Helposti työllistyvät osaajaryhmät ovat pystyneet pitämään asemansa työelämässä, mutta erityisesti palveluammateissa ja vähittäiskaupassa tilanne on huonontunut nopeasti. Aloille tyypillisen työntekijäprofiilin vuoksi vaikeudet kohdistuvat esimerkiksi nuoriin naisiin. Myös pitkällä aikavälillä pandemian aiheuttama talouskriisi vaikuttaa enemmän naisiin.

”Nyt työnantajien kannattaa kuunnella henkilöstöä herkällä korvalla ja miettiä keinoja, joilla työskentelyä, työhyvinvointia, turvallisuuden tunnetta ja myös jaksamista pystytään tukemaan, kun poikkeusolosuhteet joka tapauksessa vielä jatkuvat”, sanoo Matti Kariola. ”Odotukset työpaikkojen turvallisuudesta sekä työnantajan joustavuudesta ovat nyt korkealla – myös niissä töissä ja tehtävissä, joita ei pystytä siirtämään etänä hoidettaviksi.”

”Nyt on aika muuttaa työelämää tulevaisuudenkestäväksi, jotta pystymme vastaamaan työntekijöiden odotuksiin. On huolehdittava siitä, että työtehtävissä huomioidaan etätyön mahdollisuudet ja pidetään yllä oikeanlaista osaamista. Sen lisäksi työnantajan on tuettava työntekijöiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja osoitettava inhimillisyyttä ja joustavuutta esimerkiksi kuuntelevalla ja keskustelevalla johtamisella”, summaa Kariola.

Tietoa tutkimuksesta

Tutkimuksen teki ManpowerGroupin toimeksiannosta ruotsalainen Demoskop lokakuussa 2020. Tutkimuksen kohteena oli työssäkäyvä, 18-65 -vuotias väestö Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhteensä 2 150 henkilöä vastasi kyselyyn. Joissakin kysymyksissä oli useampi vaihtoehto, jolloin kokonaistulos voi ylittää 100 %.

Tutkimuksessa kysyttiin mm. seuraavia asioita:

1. Onko Covid-19-pandemia vaikuttanut työtilanteeseesi?

Suomi Ruotsi Norja Ei ole vaikuttanut millään tavalla 35 % 53 % 37 % Olen päättänyt olla tapaamatta muita suojatakseni itseäni ja/tai muita 14 % 14 % 10 % Minut lomautettiin 11 % 7 % 13 % Olin aloittamassa uutta työtä, mutta se keskeytettiin/ työn aloitus on siirtynyt 5 % 2 % 6 % Minut irtisanottiin työstäni 1 % 2 % 4 % Olen vaihtanut työpaikkaa 1 % 3 % 1 % Se on vaikuttanut minuun muulla tavoin 11 % 21 % 12 % En osaa sanoa, en tiedä 25 % 1 % 21 %

Vastaukset eri ikäryhmissä Suomessa: 18–39 -vuotiaat 40–49 -vuotiaat ≥ 50- vuotiaat Ei ole vaikuttanut millään tavalla 36 % 35 % 32 % Olen päättänyt olla tapaamatta muita suojatakseni itseäni ja/tai muita 18 % 8 % 12 % Minut lomautettiin 13 % 11 % 8 % Olin aloittamassa uutta työtä, mutta se keskeytettiin/ työn aloitus on siirtynyt 8 % 2 % 3 % Minut irtisanottiin työstäni 2 % 1 % 1 % Olen vaihtanut työpaikkaa 1 % 1 % 0 % Se on vaikuttanut minuun muulla tavoin 10 % 12 % 13 % En osaa sanoa, en tiedä 18 % 30 % 32 %

2. Onko covid-19-pandemia vaikuttanut työelämääsi ja jos kyllä, niin miten?

Suomi Ruotsi Norja Olen mennyt työpaikalleni tavalliseen tapaan ja niin myös kollegani 28 % 35 % 29 % Olen alkanut työskennellä kotoa käsin pandemian vuoksi 20 % 23 % 18 % Olen mennyt työpaikalle, mutta jotkut/kaikki kollegani ovat alkaneet työskennellä kotoa käsin 13 % 15 % 16 % Työnantajani antaa minun tehdä töitä kotoa käsin halutessani 18 % 22 % 17 % Olen työskennellyt kotoa käsin kuten tein ennen kriisiä 9 % 9 % 8 % En osaa sanoa 3 % 2 % 5 % Ei, se ei ole vaikuttanut työelämääni 23 % 11 % 17 %