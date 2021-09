Pohjoismaisilla musiikkipäivillä Färsaarilla kuullaan viiden suomalaissäveltäjän teokset

Jaa

Teidote 2.9.2021. Pohjoismaisilla musiikkipäivillä Färsaarten Tórshavnissa kuullaan viiden suomalaissäveltäjän musiikkia 2.- 4. syyskuuta. Festivaalille on valittu teokset Rolf Gustavsonilta, Jaakko Mäntyjärveltä, Kaija Saariaholta, Mari Sainiolta ja Outi Tarkiaiselta. Festivaaliohjelman ensimmäinen suomalainen kantaesitys on Rolf Gustavsonin esitystilanteessa muuntuva Party Game for 2 Players. Lauantaina 4. syyskuuta kantaesityksensä saa Mari Sainion Together, jossa nykymusiikkiin yhdistyy färsaarelainen perinnelaulu.

Mari Sainio. Kuva Vappu Verronen.

Vuodesta 1888 lähtien järjestetty Pohjoismaiset musiikkipäivät toteutuu nyt kaikkien aikojen ensimmäistä kertaa Färsaarilla. Koronapandemian vuoksi kahdesti siirretty tapahtuma levittäytyy muun muassa kulttuuritaloihin, moninaisiin kaupunkitiloihin sekä paikallisten koteihin. ”Juuret”-teemalla rakennetussa ohjelmassa on erityinen painotus urbaanien tilojen äänitaiteeseen. Konserttien ja video- ja ääni-installaatioiden lisäksi tarjolla on muun muassa elokuvaa sekä lasten ja nuorten työpajoja. Suomalaisissa kantaesityksissä yllätyksellisiä pelielementtejä sekä färsaarelaista kingo-laulua Rolf Gustavsonin Party Game for 2 Players -teoksessa harmonikalle ja lyömäsoittimille esittäjiltä vaaditaan heittäytymistä uusiin haasteisiin, kun soittotekniikat ja musiikilliset elementit vaihtuvat pelin tapaan, osin sattumanvaraisesti. Teoksen kantaesittää slovenialaisen Manca Dornikin ja suomalaisen Kalle Hakosalon km²-duo. Mari Sainion Together on Pohjoismaisten musiikkipäivien tilaus kuorolle, kahdelle laulajalle, kanteleelle, kosketinsoittimille ja sellolle. Teos yhdistää akustiseen ja elektroniseen nykymusiikkiin Färsaarten perinteistä kingo-laulua. Outi Tarkiaiselta kuullaan Soai vácciiga buohtalaga (He kävelivät rinnan) sopraanolle javiululle (2018), joka on sävelletty saamelaisrunoilija Rauni Magga Lukkarin samannimiseen runoon. Jaakko Mäntyjärveltä esitetään Come Away, Death sekakuorolle (1984) ja Kaija Saariaholta Light and Matter (2014) viululle, sellolle ja pianolle. Festivaaliohjelmisto on koottu avoimen haun kautta. Sen ovat kuratoineet säveltäjät Tine Louise Kortermand Tanskasta, Gunnar Karel Másson Islannista ja Sunleif Rasmussen Färsaarilta sekä yleisötyön asiantuntija Anne Boukris Tanskasta. Pohjoismaiset musiikkipäivät on yksi maailman vanhimpia ja arvostetuimpia nykymusiikin festivaaleja. Tapahtuman vetovastuu on vuorotellen kullakin pohjoismaisella säveltäjäjärjestöllä, tänä vuonna Färsaarten ja Tanskan säveltäjäyhdistyksillä. Suomen Säveltäjät ry järjesti festivaalin Suomessa viimeksi vuonna 2018. Seuraava festivaali järjestetään Islannissa loppuvuodesta 2022. Suomalainen musiikkikoulutus esillä sävellyspedagogisessa seminaarissa Pohjoismaisten musiikkipäivien yhteydessä järjestetään myös seminaari pohjoismaisesta sävellyspedagogiikasta. Suomesta seminaarin puhujina ovat säveltäjät ja pedagogit Sanna Ahvenjärvi ja Markku Klami, jotka kertovat säveltämisen opetuksesta maassamme.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Mari Sainio. Kuva Vappu Verronen. Lataa

Linkit