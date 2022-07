Pohjoismaista valokuvataidetta Hanasaaressa

Nordic Village -yhteisnäyttelyn teema on tänä vuonna Believe, usko. Pohjoismaisista valokuvaajista ja kuraattoreista koostuva tuomaristo on valinnut yhteisnäyttelyyn osallistuvat valokuvaajat.

”Vierailijat voivat rauhassa tutustua teoksiin eri puolilla Taidepuistoa, joka on yleisölle aina avoinna”, kertoo Hanasaaren projektipäällikkö Tiinaliisa Granholm.

Osana HelPhoto-festivaalia Hanasaaren Galleriassa nähdään myös ruotsalaisen Carl-Mikael Strömin yksityisnäyttely, jonka on kuratoinut Helsinki Photo Festivalin taiteellinen johtaja Rafael Rybczynski.

”Carl-Mikael Strömin teokset ovat – samalla kun eivät ole – valokuvia. Erilaisia tekniikoita yhdistämällä hän antaa valokuvilleen uusia ulottuvuuksia ja luo niistä uniikkeja taideteoksia”, sanoo Rybczynski.

Näyttelyt ovat esillä Hanasaaressa 2. lokakuuta 2022 asti ja niihin voi tutustua ilmaiseksi.

Pohjoismaisen valokuvataiteen katselmus huipentuu Hanasaaressa 9.9.2022 järjestettävään seminaariin, johon osallistuu taiteilijoita, galleristeja, valokuvauksen opettajia, toimittajia ja kirjankustantajia eri puolilta Pohjolaa.

Hanasaaren taide

Hanasaaren kokoelmaan kuulu noin 300 taideteosta. Suurin osa taiteesta on hankittu jo ennen vuotta 1975, jolloin Hanasaaren kulttuurikeskus vihittiin käyttöön.

Viimeaikaisia teoshankintoja ovat mm. Susanne Gottbergin ja Markus Kåhren Taidekäytävä sekä Islannin valtion virallinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle, kuvanveistäjä Hreinn Friðfinnssonin lasiveistos.

Taidepuistossa on teoksia menestyneiltä pohjoismaisilta taiteilijoilta, mukana mm. tanskalainen Jeppe Hein, ruotsalainen Anna Uddenberg, norjalainen Børre Sæthre ja suomalainen Kaarina Kaikkonen.

Lisätietoa Hanasaaren taidekokoelmasta: www.hanaholmen.fi/kulttuurikeskus-2/taide-ja-kulttuuri/hanasaaren-taide/hanasaaren-taidekokoelma/

Helsinki Photo Festival: https://helsinkiphotofestival.com/

