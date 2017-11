Pohjola Rakennus Keski- ja Itä-Suomi ja Kruunuasunnot allekirjoittaneet sopimuksen Jyväskylän vanhan Keljon koulun alueen rakentamisesta

Pohjola Rakennus Oy Keski- ja Itä-Suomi ja Kruunuasunnot Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Jyväskylän Keljon koulun alueen B- ja C-talojen rakentamisesta.

Keljon koulun alueen rakentaminen käynnistyy kertaheitolla, kun sopimus Kruunuasuntojen kanssa Keljon koulun alueen B- ja C-talojen rakentamisesta lyötiin lukkoon.

Kruunuasuntojen uudiskohteeseen valmistuu yhteensä 91 asuntoa (4.250 kem²) ja rakentaminen on aloitettu marraskuussa 2017. Kohde on kokonaisuudessaan valmis keväällä 2019. Kyseessä on neuvottelu-urakka.

”Asiakkaan näkökulmasta ehdottomana etuna on, että koko alueen rakentaminen aloitetaan yhdellä kertaa, jolloin rakennustöistä aiheutuvat mahdolliset häiriöt pystytään minimoimaan. Alueelle tulee laadukasta ja kohtuuhintaista asumista, eli sitä, mistä Pohjola Rakennus tunnetaan”, kertoo Pohjola Rakennus Oy Keski- ja Itä-Suomen toimitusjohtaja Tomi Jukola.

”Keljoon rakenteilla oleva uudisasuntokohde toteuttaa osaltaan Kruunuasuntojen uuden strategian mukaista kiinteistökannan uudistamista ja tuottaa turvallisen elinkaariesteettömän asumisen konseptimme mukaisia uusia koteja Jyväskylään”, kuvaa hankkeen tavoitteita Kruunuasuntojen toimitusjohtaja Mika Karlsson.

Pohjola Rakennus Oy Keski- ja Itä-Suomi on osa Pohjola Rakennus-konsernia, joka on projektinjohtomallilla toimiva rakennusliike sekä aluesuunnittelun ja kiinteistökehittämisen asiantunteva kumppani. Pohjola Rakennus on rakentanut yli 10 000 kotia, ja se kuuluu suurimpiin asuntorakentajiin Tampereen, Turun ja Jyväskylän alueella. Tällä hetkellä Pohjola Rakennuksella on yli 2000 asuntoa rakenteilla. Lisäksi Pohjola Rakennus toteuttaa liike-, tuotanto- ja toimitiloja, infra- ja peruskorjauskohteita. Konserni työllistää yhteensä noin 2 500 henkilöä, joista omaa henkilökuntaa on noin 200. Konsernin tavoitteena on olla johtava asuntorakentaja toiminta-alueillaan. www.pohjolarakennus.fi

Mika Karlsson, toimitusjohtaja, Kruunuasunnot Oy

Juhani Solkinen, kiinteistöjohtaja, Kruunuasunnot Oy

Kruunuasunnot Oy on asuntojen ja asumisen kehittämiseen keskittynyt yritys, jonka emoyhtiö on valtio-omisteinen Governia. Kruunuasunnot huolehtii noin 2.400 asunnon kannasta, joista omassa omistuksessa on noin 2.000. Asunnot sijaitsevat 23 paikkakunnalla eri puolella Suomea. www.kruunuasunnot.fi