Pohjola Rakennus Oy Uusimaan hankekehitysjohtajaksi Ilkka Alvoittu

Kokenut hankekehittäjä Ilkka Alvoittu aloittaa 1.9.2018.

”Parhaimmillaan hankekehittäminen lähtee intohimosta ja sydämestä. Kun kehitetään koteja tai työpaikkoja, ne pitää tehdä kuin itselle tekisi. Hankekehitysvaihe on yksi niistä vaiheista, jolloin tehdään kustannusten muodostumisen kannalta keskeisiä päätöksiä. Pitää tehdä hyvää ja tarkoituksenmukaista niin, että asiakas ei maksa turhasta. Onnistunut hankekehitys luo hyvät puitteet onnistuneelle rakentamiselle ja mikä tärkeintä, onnistuneelle lopputulokselle, josta Pohjola Rakennus Oy Uusimaa voi olla ylpeä, ja joka täyttää meidän asiakkaamme tarpeet ja unelmat”, kertoo Ilkka Alvoittu.



”Odotan innolla yhteistyötä Ilkan kanssa. Hänellä on hyvät verkostot, vahva kokemus systemaattisesta hankekehityksestä ja suunnittelun ohjauksesta isossa organisaatiossa. Tämä tausta auttaa Uudenmaan upean kasvutarinan jatkumista ja yksikön toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä. Ennen kaikkea Ilkka on tiimipelaaja, sillä ainoastaan yhdessä tekemällä saadaan asiat onnistumaan”, sanoo Pohjola Rakennus Oy Uusimaan tuleva toimitusjohtaja Arto Pohjonen.

