Pohjola Rakennus Oy Uusimaan toimitusjohtaja vaihtuu

Pohjola Rakennus on projektinjohtomallilla toimiva rakennusliike sekä aluesuunnittelun ja kiinteistökehittämisen asiantunteva kumppani, joka toimii Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Hämeessä, Keski-, Itä- ja Länsi-Suomessa sekä Pohjois-Suomessa. Pohjola on rakentanut yli 10 000 kotia, ja on suurimpia asuntorakentajia Tampereen, Turun ja Jyväskylän alueella. Tällä hetkellä Pohjola Rakennuksella on noin 2000 asuntoa rakenteilla. Lisäksi Pohjola Rakennus toteuttaa liike-, tuotanto- ja toimitiloja sekä infra- ja peruskorjauskohteita. Konserni työllistää yhteensä noin 2 500 henkilöä, joista omaa henkilökuntaa on noin 200. Konsernin tavoitteena on olla johtava asuntorakentaja toiminta-alueillaan.