Pohjolan Voiman uusi yhteiskuntasuhdepäällikkö Miikka Koski: Päättäjien energiaymmärryksen lisääminen on tärkeää

Miikka Koski korostaa, että energia on entistä tiiviimmin päätöksenteon ytimessä.

– Energia pyörittää yhteiskuntaa. Silti vain harva tietää, kuinka suunnaton määrä energiantuotantoa ohjaavaa lainsäädäntöä tulee monimutkaisten päätöksentekoprosessien kautta. Siksi päättäjien energiaymmärryksen lisääminen on tärkeää. Juuri nyt ei saa tehdä päätöksiä, joilla voisi olla energiayhtiöisen toimintaedellytyksiä heikentäviä vaikutuksia, Koski sanoo.

Energiakriisi on nostanut energiantuotannon ja -kulutuksen päivän polttavimmaksi puheenaiheeksi. Kosken näkemyksen mukaan myös suomalaisten energiayhtiöiden omakustannushintaan perustuva ns. Mankala-mallin arvo on nyt ymmärretty paremmin.

– Energiakriisi on jälleen osoittanut, miten tärkeä omakustannushintaan perustuva ns. Mankala-toimintamallimme on koko Suomelle. Yli 40 prosenttia sähköstä tuotetaan omakustannushintaan. Kun tuotamme sähköä ja lämpöä omistajiimme kuuluvalle teollisuudelle ja toisille energiayhtiöille omakustannushintaan, siitä hyötyy koko yhteiskunta. Tämän toimintamallin turvaaminen tulevaisuudessakin on toimitusvarmuuden ja teollisuuden kilpailukyvyn kannalta ehdottoman tärkeää, hän sanoo.

Miikka Koski on työskennellyt aiemmin muun muassa Euroopan parlamentissa, Suomen pysyvässä EU-edustustossa ja Energiateollisuus ry:n palveluksessa Brysselissä. Pohjolan Voimaan hän siirtyi Helen Oy:n edunvalvontapäällikön tehtävästä. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.

Lisätietoja:

Pohjolan Voiman yhteiskuntasuhdepäällikkö Miikka Koski

Puh. 0400 631658

miikka.koski@pvo.fi