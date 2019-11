Pohjolankadulla hoidetaan lehmuskujannetta

Pohjolankadulla Käpylässä leikataan vanhoja lehmuksia marraskuun aikana. Lehmuskujanteen puista poistetaan oksia, jotka ovat kuivia tai kurottavat liian lähelle raitiotien virtajohtimia. Muutaman huonokuntoisen puun latvusta joudutaan pienentämään enemmän, mutta yhtään puuta ei näillä näkymin tarvitse uusia kokonaan.

Työ tehdään nostolavaa apuna käyttäen, ja työstä saattaa aiheutua lyhytaikaista häiriötä liikenteelle. Työt käynnistyvät 11. marraskuuta alkavalla viikolla.

Pohjolankadun lehmuskujanne on yksi Helsingin hienoimmista, sillä siinä kasvaa useita eri lehmuslajeja, kuten metsälehmuksia, kriminlehmuksia, isolehtilehmuksia ja muualla Helsingissä harvinaisia Berliininlehmuksia.

Pohjolankadun lehmuskujanne on istutettu pian Puu-Käpylän rakentamisen jälkeen 1920-luvulla, eli kujanne on lähes satavuotias. Kujannetta on jouduttu paikkaamaan vuosikymmenten kuluessa, mutta pääosa lehmuksista on 20-luvulta.