Pohteen rajatut yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Neuvottelujen aikana kaikille neuvottelujen piirissä oleville on tarjottu joko työsopimuksen tai virkamääräyksen mukaisia tai muita soveltuvia tehtäviä, jotka ovat Pohteen tavoiteorganisaation mukaisia.

Neuvottelujen tuloksena

78 henkilöä sijoittuu Pohteen tavoiteorganisaation mukaisiin uusiin tehtäviin

5 henkilöä siirtyy liikkeenluovutuksella in-house-yhtiön palvelukseen

13 henkilöä on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle tai on irtisanoutunut

19 henkilöä on ilmoittanut, ettei ota vastaan Pohteen tarjoamaa tehtävää

Neuvottelujen piirissä on ollut myös henkilöitä, jotka ovat aikaisemmin työskennelleet päivittäisen työn organisointitehtävissä. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi vastaava sairaanhoitaja, apulaisosastonhoitaja ja vastaava ohjaaja. Myös hyvinvointialueella on tunnistettu tarve vastaaviin tehtäviin. Tehtäviin on ollut tarpeen tehdä muutoksia, jotta ne vastaavat hyvinvointialueen tavoiteorganisaatiota.

Neuvottelujen tuloksena

82 henkilön tehtävässä tapahtuu muutoksia. Nykyiset tiimivastaavan tehtävät joko laajenevat, vähenevät tai poistuvat kokonaan

80 henkilön tehtäviin ei tule muutoksia

Yhteistoimintaneuvottelujen tulosta käsitellään Pohteen aluehallituksessa 25.4.2023. Neuvottelutuloksen edellyttämiä toimenpiteitä koskevat päätökset tehdään myöhemmin.