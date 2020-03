Poikkeuksellinen jäätilanne aiheuttaa vaaratilanteita

Vaihteleva jäätilanne eri puolella Suomea on ollut osasyynä tavanomaista suurempaan hukkuneiden määrään. Tämän vuoden tammi-helmikuussa hukkui yhteensä 11 ihmistä, kun vuosi sitten vastaavan ajan luku oli neljä. Jäihin vajoamisiin liittyviä läheltä piti -tilanteita on tapahtunut noin 50. Tapaturmapäivä 13.3. muistuttaa turvallisesta liikkumisesta jäällä. Jäälle tulee aina lähteä ajatuksella, että jää voi tutuissakin paikoissa pettää.

Tänä talvena osassa maata on vesistö pysynyt sulana ja jäätilanteessa on suuria vaihteluja pohjoisen ja etelän välillä. Siellä missä jäätä on, turvallinen liikkuminen edellyttää oikeanlaista varustautumista ja vaarallisten paikkojen tuntemista.

– Veden virtauksen vuoksi vaaran paikkoja ovat etenkin joet, järvien kapeikot, karikot, niemenkärjet, suistot, kaislikot, laivaväylät, sillat ja laiturit, kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton viestintäasiantuntija Niko Nieminen.

Kylmä vesi kangistaa ja veden varaan joutuminen ilman oikeita turvavälineitä voi olla kohtalokasta. Jäällä liikkumista tulisi välttää, ellei ole täysin varma, että se on kantavaa koko liikkuma-alueella. Viisas talviveneilijä pukee pelastusliivit ja huomioi hypotermian vaarat.

Tapaturmapäivä muistuttaa: Kaveri on paras turvavarusteesi

Jäällä kulkijan vähimmäisvarustukseen kuuluvat kaulalla käyttövalmiina roikkuvat jäänaskalit, metallipäinen keppi jään kestävyyden varmistamiseen ja pilli. Varavaatteet tulee pakata vesitiiviiksi reppuun ja kännykkä vesitiiviisti lähelle vartalon lämpöä. Toisen auttamiseksi repun sivutaskuun kannattaa laittaa köysi tai heittoliina.

– Kaveri on paras turvavaruste, olitpa sitten tutulla lähijäällä tai uudella alueella. Kaveri pystyy tarvittaessa hälyttämään apua ja pelastamaan, Nieminen muistuttaa.

Teräsjäätä tulee olla vähintään 5 cm ja mielellään 10 cm, jotta se kestää aikuisen. Moottorikelkka ja mönkijä vaativat vähintään 15 cm paksuisen jääkannen ja autoilla tulee liikkua ainoastaan merkityillä jääteillä.

Tietoa ja aineistoa tapaturmista

Seuraa kuukausittain vaihtuvaa artikkelisarjaa eri tapaturmatyypeistä kampanjasivuilta tapaturmapäivä.fi. Sivustolla on vinkkejä tapaturmien ehkäisyyn ja vaaranpaikkojen kartoittamiseen. Lisäksi sivustolta löytyy tilastotietoa ja ilmaista aineistoa, kuten kuvia ja julisteita.

Perjantai 13. päivä on Tapaturmapäivä

Tapaturmapäivä herättää ihmiset pohtimaan, miten vähentää tapaturmien riskiä kotona, töissä ja liikenteessä. Ajankohta vaihtelee vuosittain, sillä päivää vietetään jokaisena perjantaina 13. päivä. Tapaturmien ehkäisytyötä tehdään järjestöjen ja viranomaisten yhteistyönä.

Lisätietoja

Viestintäasiantuntija Niko Nieminen, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH), p. 0400 469 202, niko.nieminen@suh.fi

Suunnittelija Saara Aakko, Suomen Punainen Risti, p. 040 480 6973, saara.aakko@punainenristi.fi

Tilastoja ja materiaalia

Jääturvallisuusetiketti

Järki jäällä -opas

Turvallisen jäällä liikkumisen muistilista

Viisaasti Vesillä - ohjeita turvalliseen jäällä liikkumiseen

Meren jäätilanne, Sisävesien jäätilanne

SUH:n ennakkotilastot hukkuneista 2020