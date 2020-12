Poikkeuksellinen vapaa-ajanasuntokaupan vuosi päättyi vahvaan loppuhuipennukseen

Käytettyjen asuntojen kaupassa todella vahva vire marraskuussa – kasvua 23 prosenttia 2.12.2020 08:35:00 EET | Tiedote

Kiinteistömaailman Pulssi 2.12.2020 Kauppamäärillä mitattuna Suomen suurin kiinteistönvälittäjä Kiinteistömaailma teki marraskuussa yhteensä 1197 käytettyjen ja uusien asuntojen sekä kiinteistöjen kauppaa. Luku on peräti 15 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten marraskuussa. Käytetyissä asunnoissa kasvu oli selkeästi tätäkin isompaa, yli 23 prosenttia. ”Keväällä syntynyt kuoppa käytettyjen asuntojen kauppaluvuissa on nyt täytetty. Syksyn aikana kirimme kiinni kaikki keväällä tekemättä jääneet kaupat, ja vuoden kokonaismäärissä on menty viime vuoden vastaavan ajankohdan lukujen ohi”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälä.