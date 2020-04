Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimia: Suomeen julistetaan perherauha

Monissa perheissä jännitteet uhkaavat purkautua koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Siksi Suomeen julistetaan perherauha.

/Julkaisuvapaa 3.4.2020 kello 17.15/ Perherauhan julistus haastaa kaikki meidät huolehtimaan epävarmoina aikoina perheen hyvinvoinnista. Lasisen lapsuuden ja Helsingin lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmän ideoima julistus myös muistuttaa, että apua on saatavilla, jos perherauha särkyy. Kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.



”Perherauhan julistus olkoon ele, joka toivottavasti saa ihmiset kodeissaan ajattelemaan tätä hetkeä pidemmälle”, painottaa A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminnan projektipäällikkö Minna Ilva.



Joulurauhasta innoituksensa saaneen julistuksen lausuu näyttelijä Tommi Korpela. Perherauha julistetaan MTV3-kanavalla lauantaina 4.4. klo 21.55, juuri ennen Kymmenen uutisia. Tämän jälkeen julistus näkyy myös Ylen kanavilla.



”Tilanne on tulenarka monessa perheessä, jotka eivät ole aikaisemmin lähisuhdeväkivallan kanssa joutuneet tekemisiin. Saati sitten perheissä, joilla on jo väkivaltaista historiaa”, kertoo Helsingin lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmän puheenjohtaja Kaisu Ketola.



”Jokainen voi varmasti tyhjien hyllyjen äärellä omin silmin nähdä, että alkoholia hamstrataan tavallista enemmän. Tämä yhdistettynä tulenarkaan tilanteeseen on ehdottomasti vaaran paikka, jos ei maltti pysy mukana”, Ilva toteaa.



Kampanjasivusto perherauhanjulistus.fi julkaistaan lauantaina julistuksen yhteydessä. Sieltä löytyy tietoa toimijoista, jotka tarjoavat matalan kynnyksen apua. Avun äärelle kannattaa hakeutua heti.



”Avun hakeminen silloin, kun oma käytös tuntuu hallitsemattomalta, on usein tehokkainta ennalta ehkäisyä”, Ketola muistuttaa.



A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminnan ja Helsingin kaupungin lisäksi kampanjan mahdollistamisessa on mukana Alko osana alkoholihaittojen ennalta ehkäisemiseksi tehtävää vastuullisuustyötä.



Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

perherauhanjulistus.fi (julkaistaan la 4.4. klo 21.55)



Minna Ilva, projektipäällikkö, Lasinen lapsuus / A-klinikkasäätiö

044 353 4932, minna.ilva@a-klinikka.fi



Kaisu Ketola, sosiaali- ja kriisipäivystyksen johtava sosiaalityöntekijä /

Helsingin lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmän puheenjohtaja

09 310 43064, kaisu.ketola@hel.fi