Poikkeusolot poikivat uutta musiikkia ennätysnopealla aikataululla

Koronavirus on aiheuttanut kulttuuri- ja musiikkitoimijoille pääasiassa negatiivisia seuraamuksia tulonmenetysten ja epävarmuuden muodossa, mutta sillä on ollut myös positiivisempi puoli, josta ei vielä ole paljoa kirjoitettu. Taiteen syntyminen on kautta historian vaatinut kaksi asiaa: inspiraation ja aikaa. Molempia monien taiteilijoiden elämät ovat nyt yllättäen pullollaan.

Täysin päälaelleen kääntynyt maailma on omiaan toimimaan inspiraation ja uuden näkökulman lähteenä taiteelle. Ja mikä taiteilijan kannalta parasta, tuon inspiraation tuotoksia on mahdollista saada koko muun maailman kuunneltaviksi uskomattoman nopeassa ajassa, kun musiikkia on nykyään mahdollista kirjoittaa, tuottaa ja julkaista todella nopeasti - laadusta tinkimättä ja vaikka sitten karanteeniolosuhteissa.

Suoratoistopalvelut mahdollistavat useista negatiivisista otsikoita huolimatta myös taloudellisen korvauksen saamisen lopputuloksesta - ainakin jos kuuntelijoita on tarpeeksi ja potin jakajia riittävän vähän. Tästä hyvä esimerkki on helsinkiläinen muusikko Niko Ailamo, joka on useamman vuoden ajan julkaissut musiikkia tämän hetkiseen maailmantilanteeseen varsin osuvalla Erakossa-artistinimellä.

Useita miljoonia kuuntelukertoja saavuttanut ja nykyään oman yhtiönsä kautta musiikkia julkaisevaa Ailamoa on kuvailtu yhdeksi Suomen omavaraisimmista artisteista. Hän vastaa itse koko tuotantoprosessista - ideasta aina ihmisen kuulokkeisiin asti.

Erakossa-nimen juuret juontavat hieman enteellisesti tilanteeseen, jossa Ailamo halusi itse testata mitä syntyisi, jos taiteilija vetäytyisi erakkoon yksin musiikkivälineiden kanssa. Tuon omaehtoisen karanteenin lopputuloksena syntynyt debyyttisinkku singahti radiosoittoon ja sai kehuja usealta musiikkimedialta. Huomiosta seurannut lyhyt retki ison levy-yhtiön artistirosterissa päättyi, kun tekijä itse kyllästyi siellä prosessin hitauteen.

Ajassamme, jossa ajankohtaisuus ja hetkessä eläminen korostuvat kaikilla elämän osa-alueilla, ei ole ihme, että yhä useammat artistit haluavat myös musiikillaan tarttua tiukasti hetkeen kuukausien odottelun sijasta. Ajan hengen mukaisesti tänään julkaistu tuore Erakossa-single "Korona (kuinka noloa sua odotan)" on kirjoitettu, äänitetty, tuotettu ja laitettu maailmalle julkaisua edeltävänä viikonloppuna.

Eikä Erakossa ole suinkaan ainoa tai edes ensimmäinen, joka on tarttunut ajankohtaiseen aiheeseen ja julkaissut siitä kappaletta. Jo viime viikolla rap-artisti Uniikki kokosi seuraajiltaan riimejä, joiden pohjalta kirjoitettiin nopeasti kokonainen kappale, jolla myös Roope Salminen on mukana. Vastaavanlaisena esimerkkinä kukaan suomalainen ei voinut välttyä viime keväänä DJ ILG:n "Löikö Mörkö sisään?"-kappaleelta, joka lainasi jo jääkiekon MM-kisojen aikana sen vuoden Antero Mertarannan selostusta.

Ainoa julkaisutahtia hieman rajoittava tekijä on suoratoistopalveluiden kuten Spotifyn julkaisujonot, mutta nekin ovat hieman jakelukanavasta riippuen supistuneet vain muutamaan päivään. Julkaisijan kannalta kappaleen saaminen Spotifyhyn on tärkeää, koska Youtuben tai vastaavien kautta jaeltuna kuunteluista saatava korvaus on lähes olematon. Jos julkaisija ja artisti ovat sama henkilö, kuten Niko Ailamon Erakossa-tapauksessa, on maksimaalisen suoraviivaisesta julkaisuprosessista siis paljon etua.