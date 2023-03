Poikkeusvuonna 2022 energiaturvallisuus ja huoltovarmuus ohjasivat toimintaa

Konsernin liikevaihto nousi lähinnä sähkön tukkumarkkinahinnan nousun seurauksena tasolle 376,0 miljoonaa euroa (2021: 272,0 Meur). Koko konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja nousi tasolle 43,1 miljoonaa euroa (2021: - 30,1 Meur). Sähkön tuotantoliiketoimintaa lukuun ottamatta kaikki konsernin liiketoiminnot tekivät positiivista tulosta. Sähkön tuotannon tulosta painoi reilu kymmenen miljoonaa euroa vaikeasti ennakoitavissa ollut Olkiluoto 3 koekäytön viive.

Sähkön tukkumarkkinahinta nousi vuoden loppua kohti historiallisen korkealle tasolle. Koko vuoden tukkumarkkinahinta oli Suomen hinta-alueella 154,04 eur/MWh (2021: 72,34 eur/MWh), ja pohjoismainen systeemihinta oli 135,86 eur/MWh (2021: 62,31 eur/MWh). Koko sähkömarkkinahistorian korkein kuukausikeskiarvo oli elokuussa, ollen 261,49 eur/MWh.

Eurooppalainen energiamarkkina ajautui syksyyn mennessä epävarmuuteen talvikauden energian riittävyyden osalta. Tämä aiheutti eurooppalaisella tasolla historiallisen hintatason nousun, joka eurooppalaisten energian sisämarkkinoiden mekanismien myötä heijastui Suomenkin sähkömarkkinaan. Suomen sähkön riittävyyden näkymiä heikensivät Venäjän sähkön tuonnin päättyminen toukokuussa ja Olkiluoto 3 koekäytön ongelmat.

Myös puuraaka-aineen tuonti Venäjältä päättyi suurelta osin viime vuoden aikana. Tuonnin on arvioitu olleen noin kymmenen miljoonaa kuutiota metsäteollisuuden ja energiateollisuuden käyttöön. Tällä oli selkeä vaikutus energiantuotannon polttoaineiden saatavuuteen ja hintaan. Vaikkei Suur-Savon Sähkön Lempeä Lämpö juurikaan käyttänyt itse venäläistä polttoainetta, polttoainemarkkinoiden mekanismien myötä hintapaineet kohdistuivat myös kotimaisten polttoaineiden hintaan.

Sähkön myyntisopimusten hinnat nousivat Suomessa rajusti vuoden aikana. Tämä oli suora seuraus sähkön riittävyyden vaarantumisesta. Sähkön hinnan nousu vaaransi yritysten toimintaedellytyksiä sekä kuluttajien maksukykyä. Suomen valtio teki historiallisia päätöksiä kuluttajien ahdingon helpottamiseksi erityisten lakien myötä.

Lumme Energia palasi kahden tappiollisen vuoden jälkeen positiiviseen tuloksentekoon, päästen operatiivisesti viiden prosentin liikevoittoon. Yhtiön perustamisen yhteydessä tavoitteeksi asetettiin viiden prosentin liikevoittotaso, mikä saavutettiin nyt ensimmäistä kertaa. Vuoden tulokseen yhtiö kirjasi kertaluontoista myyntivoittoa kaksitoista miljoonaa euroa. Kriisitalveen varautuessa yhtiö tuloutti taseen ulkopuolisia eriä liki viisi miljoonaa euroa tuloksen ja kassavarojen puskurin rakentamiseksi.

Osana poikkeusolosuhteisiin varautumista konsernin lämpöliiketoiminta varasi keväällä seuraavan talven polttoaineet niin määrän kuin hintojen osalta. Ajoissa tehdyt polttoainesopimukset auttoivat suurelta osin torjumaan rajusti nousseiden polttoaineiden hinnan vaikutuksia. Tämän ansiosta vuonna 2022 Lempeä Lämpö ei nostanut lämmön hintoja. Lämpöliiketoiminnan tulos kuitenkin painui kulujen nousun myötä heikoimmaksi sitten vuoden 2017.

Sähkön siirtoliiketoiminta säästyi merkittäviltä luonnonmyrskyiltä kuluneena vuonna. Sen sijaan investointikustannusten nousu kansainvälisten materiaali- ja komponenttimarkkinoiden häiriötilanteessa aiheuttaa epävarmuutta tulevaisuuden investointiympäristöön. Järvi-Suomen Energia pystyi välttämään sähkön siirtohintojen nostot kuluneena vuonna.

Energiakriisin ulospääsyksi ei ole muita rakentavia keinoja kuin investoinnit uuteen sähköntuotantokapasiteettiin. Hiilidioksidineutraalin sähköntuotannon osuus konsernin omasta sähköntuotannosta ja tuotanto-osuuksista nousi 93,9 prosenttiin (2021: 89 %). Tämä on edellä valtakunnallisia tavoitteita. Merkittävinä investointeina ovat Olkiluoto 3 tuotanto-osuus, jota kasvatettiin vuoden 2022 aikana 5 MW lisäosuudella, Solarigo Systems Oy:n aurinkosähköinvestoinnit, sekä rakenteilla olevan Lestijärven tuulivoimapuiston tuotanto-osuus.

Osingonmaksu

Suur-Savon Sähkön hallitus esittää, että vuodelta 2022 jaetaan osinkoa 100 euroa/osake, yhteensä 7 492 400 euroa. Vuodelta 2021 yhtiö jakoi osinkoa 100 euroa/osake, yhteensä 7 532 400 euroa.

Konsernin tunnusluvut 2022 2021 2020 Liikevaihto, M€ 376 272 154,9 Käyttökate, M€ 60 1,5 42,1 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, M€ 43,1 -30,1 12,2 Investoinnit, M€ 93,9 104,2 85,5 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 4,9 -4,6 2,5 Omavaraisuusaste % 16,2 16,7 26,6 Henkilöstö keskimäärin 117 114 98

Lämmin alkuvuosi 2023 vaikuttaa kuluvan vuoden tulokseen



Vuoden 2022 joulukuun puolesta välistä lähtien talvi eteni normaalia lämpimämmässä säätilassa aina maaliskuulle 2023 saakka. Lämmitystarve on tammikuussa ollut noin 19 prosenttia normaalia lämpimämpi lämmöntarpeella mitattuna, ja helmikuu 15 prosenttia normaalia lämpimämpi. Koko Euroopassa vallinnut matalapaineinen ja lämmin säätila johti kireän energiakriisitilanteen helpottamiseen, sekä energian hinnan voimakkaaseen laskuun.

Erittäin lämmin alkuvuosi 2023 on vaikuttanut konsernin kaikkiin liiketoimintoihin haitallisesti. Lämmitystarpeen oltua alkuvuonna yli 15 prosenttia normaalia pienempi, energian kulutus on toteutunut budjetoitua ja ennusteita pienempänä. Energiakriisiin liittynyt asiakkaiden energiansäästö on korostanut energian kulutuksen pienenemistä. Suomen osalta Olkiluoto 3 käynnistyminen pienentää sähkön riittävyyden kriisiä verrattuna viime talveen verrattuna. Konsernin tulosnäkymät ovat kohtuulliset.

Konserni aloitti valokuituliiketoiminnan

Konserni hyödyntää toiminta-alueellaan omistamaansa valokuidun runkoverkkoa ja toteuttaa valokuituliittymiä asiakkaille. Telecom-liiketoimintaa varten perustettiin vuoden 2023 alussa tietoliikenneyhtiö Järvi-Suomen Valokuitu Oy. Yhtiö tavoittelee vuosittain 1 500 liittymää, ja vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on 20 000 asiakasta.