Poissa silmistä muttei vesihuollon mielestä – korona-ajan hygieniatuotteet tukkivat jätevesipumppuja

Pääkaupunkiseudulla vedetään pytystä alas muutakin kuin vessapaperia ja sitä itseään. Helsingin seudun ympäristöpalveluiden jätevedenpuhdistamoille saapuu vuosittain yli 1 000 tonnia sinne kuulumatonta roskaa, joka päätyy lopulta monen ylimääräisen työvaiheen jälkeen poltettavaksi jätevoimalaan.

Korona-aika on nostanut ongelman esiin aivan uudessa mittakaavassa. Keväällä HSY:n pumppaamotukosten määrä lähti nousuun ja kasvoi nopeasti viisinkertaiseksi. Tilanteeseen ei ole tullut helpotusta vieläkään, tilanteen jatkuttua jo yli puoli vuotta. Tämä näkyy HSY:n alueen vesihuollon tavallisten huoltotoimenpiteiden viivästymisenä, kun työvoimaa on jouduttu sitomaan tukosten aukaisuun. Pumpputukokset on avattava nopeasti, jotta vältytään jäteveden ylivuodoilta ympäristöön.

- Käytännössä jätevedenpumppaamojen ennakkohuoltotyöt jäävät odottamaan, eli näihin kuuluu erilaiset jätevesipumppujen huoltotoimenpiteet öljyjen vaihdosta osien kuluneisuuden tarkistuksiin ja säätöihin, HSY:n vesihuollon yksikön päällikkö Petteri Jokinen kuvailee. Alueellamme on 553 jätevedenpumppaamoa, joissa on vaihteleva määrä pumppuja. Tällaisen kokonaisuuden hallinta vaatii nimenomaan ennakoivaa kunnossapitoa, Jokinen huomauttaa.

Hygieniatuotteet ovat tämän hetken näkyvimmät viemärien konnat



Tällä hetkellä näkyvimmät ongelman aiheuttajat viemäriverkostossa ovat hygieniatuotteet, jotka tukkivat jätevesipumppuja. Keväästä alkaen viemäriin on päätynyt mm. puhdistuspyyhkeitä, jotka ovat tarrautuneet jätevesipumppujen juoksupyöriin ja aiheuttaneet pumppaamotukoksia. Puuvilla- tai muovituotteet eivät hajoa viemäriin päätyessään. Vessapaperia lukuun ottamatta muut paperilaadut eivät myöskään sovellu viemäriin, sillä ne eivät hajoa matkalla jätevedenpuhdistamolle. Jos roskiin yhdistyy viemärissä rasvaa ja öljyisiä marinadeja, roskista muodostuu pahimmillaan isoja möykkyjä.

- Ennen oli yleisesti tapana vetää ruoantähteet alas pöntöstä. Nykyisin suuri osa asukkaista toimii jo siinä asiassa oikein ja laittaa ne pytyn sijaan biojätteeseen. Viemärietiketistä on kuitenkin edelleen myös epätietoisuutta. Edelleen meillä jätevedenpuhdistamolla vieraileville ryhmille voi tulla yllätyksenä, että mm. käsipaperit, vanut ja ruoantähteet todella aiheuttavat haittaa viemärissä, kertoo HSY:n ympäristöasiantuntija Heini Snellman.

Wc:ssä kannattaa aina olla roskakori, jotta käytetyt kertakäyttöiset kasvomaskit, hanskat ja kuituliinat päätyvät niille oikeaan paikkaan, eli sekajätteeseen.

HSY haluaa muistuttaa pääkaupunkiseudun asukkaita, että pyttyyn ja viemäriin ei kuulu laittaa mitään ylimääräistä. Ainoastaan pissaa, kakkaa ja vessapaperia, sekä pesuvesiä. Tukokset pumppaamoilla, viemäriverkoston muissa osissa ja myös kiinteistöjen putkistoissa voivat aiheuttaa jäteveden ylivuotoja, jollei niitä havaita ajoissa. Tästä muistuttava Viemärietiketti-kampanja näkyy pääkaupunkiseudulla marraskuussa viikosta 46 alkaen.