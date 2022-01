Poissaolot luovat haasteita myymälöiden henkilöstön saatavuuteen tulevina viikkoina

”Epidemia jatkuu ja koettelee henkistä kestävyyttä ja kriisinsietokykyä, mutta toivottavasti viruksen teho heikkenee edelleen. Virusmuunnos omikron valtaa alaa ja leviää kulovalkean tavoin, mutta rokotuskattavuuden parantuessa taudin vakavaa muotoa on voitu torjua,” ylijohtaja Savolainen totesi.

Tavaraa riittää ja palvelut voitu turvata

Tällä hetkellä sairastumiset vaikeuttavat henkilöstön riittävyyttä päivittäistavaraverkostossa. Tautitilanteen odotetaan heikentyvän edelleen tulevina viikkoina. Tavaran saatavuus on varmistettu, eikä puutteita kauppojen hyllyillä ole odotettavissa. Myös ruokahuolto on toiminut häiriöittä kaikissa palveluissa.

Valmiusasiamies Ville Anttila Huoltovarmuuskeskuksesta kertoi ajankohtaisista alueellisen huoltovarmuuden ylläpitämiseen liittyvistä asioista. Anttila toimii ohjelmapäällikkönä vasta käynnistetyssä Alue 2030 -ohjelmassa, jonka tavoitteena on pitkäjänteisesti parantaa alueellista huoltovarmuutta kehittämisprojektein.

Anttilan mukaan huoltovarmuuden kannalta kriittisten toimintojen tilanne on jatkumassa haastavana tulevina viikkoina useilla toimialoilla lisääntyvien henkilöstön karanteenien ja sairastumisten vuoksi. Toiminnan jatkuvuuteen on kiinnitetty huomiota kaikilla toimialoilla ja tehty varmistavia toimenpiteitä jo kahden vuoden ajan. Omikron virusmuunnoksesta huolimatta pääosa palveluista on pystytty tuottamaan lähes normaalisti.

Virusta on Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla laajasti

Aluehallintoviraston toimialueen koronavirustilanteen esitti aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola. Virusta on Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla laajasti ja tartunnan voi saada mistä tahansa.

Rokotteet toimivat edelleen hyvin ja ne suojaavat tehokkaasti vakavalta tautimuodolta.

Pohjois-Pohjanmaalla sairaaloissa ja perusterveydenhuollossa kuormitusta on edelleen selvästi. Kainuussa taudin leviäminen on tällä hetkellä voimakasta, ja sairauspoissaolot vaikuttavat palvelujen tuotantoon.

Edelleenkin on tärkeää muistaa suositukset maskien käytöstä ja pitää huolta etäisyyksien ja virusturvallisuuden säilyttämisestä asioinnissa.

Hyvä varautuminen turvaa palvelut

Alueelliset kaupan edustajat kertoivat näkemyksensä ajantasaisesta vähittäistavarayhtiöiden alueellisesta tilanteesta ja toimenpiteistä.

TE-palvelut, ELY-keskusten ja TE-toimistojen edustajat esittivät kommenttipuheenvuorot työvoimatilanteesta. Kuntien edustajat kertoivat mm. palveluiden ruokahuollon toiminnasta, joka on ongelmatonta.

Seuraavan kerran päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontuu pe 4.3.2022 kello 9.

Mikä on päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto?

Päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston koolle kutsuma tiedon jakamisen ja keskustelun avoin verkosto alan toimijoille.

Osallistujia ovat Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Osuuskauppa Arina, Osuuskauppa Maakunta, Koillismaan Osuuskauppa, Osuuskauppa KPO, Kesko Oyj, Kokkolan Halpa-Halli Oy, Tokmanni Group Oyj, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Kainuun ELY-keskus, Kainuun TE-toimisto, Oulun kaupunki, Kajaanin kaupunki, Kainuun maakunta, Ylivieskan kaupunki ja Naturpolis Oy.

