Polarian vedenkestävissä kotimaisissa kylpyhuonekalusteissa on 10 vuoden takuu

Polaria - Vedenkestävät kotimaiset kylpyhuonekalusteet 10 vuoden takuulla!

Polarian teräksestä valmistetut kylpyhuonekalusteet ovat esittelyssä tällä viikolla alkavilla

Nordbygg-messuilla Tukholmassa.

Polaria Oy on kotimainen yritys, joka on valmistanut ja myynyt teräksisiä kylpyhuonekalusteita jo yli 50 vuoden ajan. Teräs on kestävyytensä ansiosta ylivertainen materiaali kosteisiin tiloihin. Kestävyyden takaa nanokeraaminen pinnoitus, joka suojaa terästä kosteudelta ja korroosiolta. Kaikilla teräksestä valmistamillamme tuotteilla on 10 vuoden takuu.

Polarian tuotteilla voi kalustaa sekä kylpy- että kodinhoitohuoneet. Peilikaapeissa on LED-valaisin, joka riittää valaisemaan koko huoneen. Allaskaappien ja altaiden muotoilu on käytännöllinen ja tyylikäs. Tuotteet ovat helposti ja nopeasti asennettavissa ja ne toimitetaan aina valmiiksi koottuina.

Kestävyyden lisäksi teräs on 100 % kierrätettävää. Haluamme tuottaa vastuullisia tuotteita ja työskennellä vastuullisten kumppaneiden kanssa sekä olla hyvä ympäristöllemme. Kaikki tuotteemme valmistetaan tehtaallamme Mäntyharjulla.

www.polaria.fi

Polaria – The waterproof Nordic.

Waterproof bathroom furnishings with 10 year warranty.

Polaria bathroom furnishings will be on display this week at the Nordbygg trade fair in Stockholm.



Polaria Oy is a Finnish company that has been manufacturing and selling metal bathroomfurnisings for more than 50 years. Thanks to its durability, steel is an excellent material for wet areas. Durability is guaranteed by a nanoceramic coating that protects the steel from moisture and corrosion. All our metal bathroomfurnisings come with a 10-year warranty.

Polaria products can be used to decorate both bathrooms and utility rooms. The mirror cabinets have an LED light that is enough to luminate the entire room. The design of the wash basin cabinets and the wash basins is practical and stylish. The products are easy and quick to install and they are always delivered pre-assembled.

In addition to durability, steel is also 100% recyclable. We want to produce responsible products and work with responsible partners and be good to our environment. We are proud to manufacture all our products in Finland.

www.polaria.fi

Polaria - The waterproof Nordic.

Vattentäta badrumsmöbler - 10 års garanti.

Polaria badrumsmöbler presenteras på Nordbyggmässan i Stockholm den 26-29 april 2022.

Polaria Oy är ett finskt företag som har tillverkat och sålt badrumsmöbler i metall i mer än 50 år. Tack vare sin hållbarhet är stål ett utmärkt material för våta utrymmen. Hållbarhet garanteras av en nanokeramisk beläggning som skyddar stålet från fukt och korrosion. Alla våra badrumsmöbler i metall har 10 års garanti.

Polaria produkter kan användas för att dekorera både badrum och fuktiga rum. Spegelskåpen har ett LED-ljus som räcker för att lysa upp hela rummet. Designen på tvättställsskåp och tvättställ är praktisk och snygg. Produkterna är enkla och snabba att installera och levereras alltid färdigmonterade.

Förutom hållbarhet är stål 100 % återvinningsbart. Vi vill utveckla ansvarsfulla produkter och arbeta med ansvarsfulla partners och ta hand om miljön. Vi är stolta över att tillverka alla våra produkter i Finland.

www.polaria.fi