Polarn O. Pyret lopettaa perinteisten sadevaatteiden valmistamisen – suositusta tuoteryhmästä luopuminen on merkittävä askel kohti vastuullisempaa tekstiilituotantoa

Polarn O. Pyret työskentelee jatkuvasti kehittääkseen valikoimaansa entistä vastuullisemmaksi ja kestävämmäksi. Suuri osa työstä liittyy materiaalien valintaan. Tällä hetkellä jopa 84 % tuotteista on valmistettu vähemmän luontoa kuormittavista kuiduista. Tavoitteena on kasvattaa lukua lähitulevaisuudessa entisestään.

“Meidän ja koko tekstiiliteollisuuden on tehtävä enemmän kestävämmän tuotannon eteen. Olemme iloisia voidessamme olla tässä muutoksessa johtoasemassa. Ilmastokriisi on todellinen, eikä kysymys ole enää 'milloin', vaan pikemminkin siitä, kuinka muutamme tapaamme valmistaa vaatteita.” sanoo Terese Persi, Polarn O. Pyretin kestävän kehityksen johtaja

Ongelma piilee perinteisten sadevaatteiden ja kumisaappaiden tuotannossa, joka ei ole vastuullinen ympäristön näkökulmasta eikä myöskään vastaa Polarn O. Pyretin korkeita vastuullisuusvaatimuksia ja -tavoitteita. Yritys pyrkii löytämään vastuullisemman tavan suosittujen sadevaatteiden tuotantoon. Perinteisiä sadevaatteita ei kuitenkaan nähdä mallistossa ennen kuin kokeiltu, testattu ja vastuullinen tuotantotapa on löydetty.

Onneksi lasten ei tarvitse jatkossakaan kastua sateella, sillä uuden sukupolven kuorivaatteet peittoavat perinteiset sadevaatteet mennen tullen. PO.P WeatherPRO -malliston kuorivaatteiden vesipilariarvo on 12 000 mm, mikä on korkeampi kuin useimmissa perinteisissä sadevaatteissa. Kuorivaatteet ovat ylipäätään upean monipuolinen vaihtoehto ulkoiluun säällä kuin säällä, sillä ne hengittävät ja ovat mukavat päällä.

”Kuorivaatteiden suurin etu on niiden hengittävyys – ne vapauttavat iholla olevan kosteuden materiaalin ulkopuolelle kun lapsi leikkii ja juoksee ympäriinsä. Kuorivaatteissamme on myös korkeampi vesipilariarvo kuin perinteisissä sadevaatteissa, joten leikit voivat jatkua sateellakin ja lapsi pysyy kuivana. On tärkeää korostaa, että perinteisten sadevaatteiden käyttämiseen ei kohdistu riskiä – päätöksemme lopettaa niiden valmistus on tehty puhtaasti kestävän kehityksen näkökulmasta", Polarn O. Pyretin toimitusjohtaja Johan Munck selittää.

Aikaisempina kausina tuotettuja perinteisiä sadevaatteita on ostettavissa myymälöistä niin kauan kuin tavaraa riittää. Lisäksi sadevaatteita voi löytää myös jatkossa myymälöiden PO.P Second Hand -osastoilta. Polarn O. Pyret haluaa edelleen kannustaa kuluttajia korjaamaan ja kierrättämään jo omistamiaan perinteisiä sadevaatteita osana toista tärkeää kestävän kehityksen tavoitetta, valmistaa vaatteita, jotka kestävät vähintään kolmen lapsen käytön. Jo nyt 63 % Polarn O. Pyretin ulkovaatteista kiertää vähintään kolmella lapsella. Tämä on linjassa yrityksen tavoitteen kanssa, jonka mukaan jokaisen vaatteen tulee kestää sukupolvien ajan.