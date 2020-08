Poliisi on syyllistynyt ihmisoikeusloukkauksiin rasisminvastaisissa mielenosoituksissa Yhdysvalloissa

Yhdysvaltojen poliisiviranomaiset ovat käyttäneet liiallista voimaa rauhanomaisissa rasisminvastaisissa Black Lives Matter -mielenosoituksissa ja syyllistyneet ihmisoikeusloukkauksiin. Uusi raportti kertoo poliisiväkivallasta 125 erillisessä tilanteessa 40 eri osavaltiossa ja Washingtonissa.

Amnesty Internationalin Yhdysvaltojen osaston kattava The World is Watching: Mass Violations by US Police of Black Lives Matter Protestors’ Rights -raportti kertoo poliisien tekemistä ihmisoikeusloukkauksista touko- ja kesäkuun 2020 Black Lives Matter -mielenosoituksissa. Loukkaukset ovat kohdistuneet mielenosoittajiin, lääkintähenkilökuntaan, toimittajiin ja ihmisoikeustarkkailijoihin.

Raportti kertoo viranomaisten käyttäneen liiallista voimaa 125 erillisessä tapauksessa aikavälillä 26.5–5.6.2020. Voimaa on käytetty pääasiassa rauhanomaisissa mielenosoituksissa, eikä niinkään vastauksena väkivaltaan tai muuhun uhkaan. Poliisi on käyttänyt fyysistä väkivaltaa, kyynelkaasua, pippurisumutetta ja esimerkiksi kumiluoteja.

Amnesty dokumentoi kuusi tapausta, joissa poliisi käytti pamppua sekä 13 tapausta, joissa poliisi ampunut mielenosoittajia muun muassa kumiluodeilla.

Suurin ongelma on kuitenkin ollut tarpeeton kyynelkaasun ja pippurisumutteen käyttö, joita käytettiin lukuisissa tapauksissa mieltään rauhassa osoittaneiden hajaannuttamiseksi. Kyynelkaasua käytettiin peräti 89 kertaa kaikkiaan 34 osavaltiossa. Pippurisumutetta käytettiin lainvastaisesti 21 tapauksessa 15 osavaltiossa ja Washington D.C.:ssä.

Koronapandemian aikana kyynelkaasun käyttäminen on erityisen vastuutonta. Kyynelkaasu ja pippurisumute vaikeuttavat hengittämistä, saavat yskimään ja haukkomaan henkeä, ja näin samalla lisäävät riskiä viruksen leviämisestä esimerkiksi ilmassa olevien hiukkasten kautta.

Amnesty vaatii poliisiviranomaisia, hallintoa ja kongressia parantamaan toimintatapoja mielenosoitusten hallinnassa. Viranomaiset täytyy saattaa vastuuseen mielenosoittajiin kohdistuneita ihmisoikeusloukkauksista. Oikeus osoittaa rauhassa mieltä tulisi taata lailla ja viranomaisten toimintatavoilla.

Black Lives Matter -mielenosoitukset saivat alkunsa poliisin tapettua George Floydin. Mielenosoitukset ovat kasvaneet Yhdysvaltojen historian suurimmaksi kansalaisliikkeeksi.

Raporttiin on haastateltu 50 mielenosoittajaa, toimittajaa, lääkintähenkilökunnan jäsentä tai ihmisoikeustarkkailijaa.