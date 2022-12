Polttoainetukea haki 10 800 yritystä – tukea maksettu 27,5 miljoonaa euroa

Kuljetusyrityksille maksettiin tukena 5 % tukikauden 1.2.–30.4.2022 aikana ostetun kuljetustoimintaan käytetyn polttoaineen tai sähköenergian kustannuksista. Työkonetuki puolestaan oli 5 % tukikaudella 1.2.–30.4.2022 ostetun kuljetustoimintaan käytetyn polttoöljyn kustannuksista. Tuen konsernikohtainen enimmäismäärä oli 400 000 euroa.

Tuen hyväksymisprosentti 91 prosenttia

Hakuaikana tukea haki yhteensä noin 10 800 yritystä. Saapuneista hakemuksista on tähän mennessä käsitelty 88,5 prosenttia ja niistä 91 prosenttia on saanut myönteisen päätöksen.

Tukea on maksettu tähän mennessä yhteensä noin 27,5 miljoonaa euroa. Eniten sitä on myönnetty maalikenteeseen ja putkijohtokuljetukseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan. Alueellisesti tukea on maksettu eniten Uudellemaalle.

Viimeisimpiä tilastoja löydät joka arkipäivä päivittyvältä polttoainetuen tilastosivulta.

Valtiokonttori saa kiitosta tuen toimeenpanosta

Valtiokonttori on saanut runsaasti positiivista palautetta tuen hakijoilta tuen nopeasta ja sujuvasta hakuprosessista. Myös sidosryhmiltä saatu palaute on ollut kiittävää.

Polttoainetuessa onnistuttiin hyödyntämään laajasti Valtiokonttorin kokemuksia yrityksille myönnettyjen kustannustukien jakamisesta, ja erityisesti asiakaslähtöisyys ja digitaalisuus olivatkin keskiössä myös polttoainetuen toimeenpanossa.

Niiden ansiosta hakemusten käsittelyaika pysyi lyhyenä ja tuen hakijat saivat päätöksen hakemukseensa keskimäärin 27 tunnin kuluttua sen jättämisestä. Myös asiakaspalvelussa onnistuttiin jälleen: saatujen asiakaspalautteiden keskiarvo on 9,3 ja saaduissa palautteissa näkyy tyytyväisyys Valtiokonttorin ketterään ja sujuvaan toimintaan.