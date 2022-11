Polttoainetukea maksettu noin 17 miljoonaa euroa – toimivalle ja tehokkaalle hakuprosessille kiitosta asiakkailta

Tuki on kiinnostanut kuljetus- ja työkonealan yrityksiä, ja sitä onkin ensimmäisen kahden viikon aikana hakenut yhteensä lähes 6 000 yritystä. Asiakkailta on myös saatu positiivista palautetta helposta ja toimivasta hakemusprosessista sekä nopeista tukipäätöksistä.

"Valtiokonttorilla on paljon kokemusta koronatilanteessa jaettujen kustannustukien myöntämisestä. Kustannustuen kokemuksia ja oppeja muun muassa asiakaslähtöisyydestä ja digitaalisuudesta on voitu hyödyntää myös uuden tuen toimeenpanossa, ja olemmekin onnistuneet palvelemaan asiakkaita sujuvasti ja nopeasti. Myös sidosryhmäyhteistyötä on tehty runsaasti, ja sidosryhmien kautta saatu palaute on ollut kiittävää", toteaa palvelujohtaja Mari Selviranta Valtiokonttorista.

93 prosenttia hakemuksista saanut myönteisen päätöksen

Tuki on tavoittanut oikeita kohderyhmiä hyvin, mistä kertoo sen suuri hyväksymisprosentti: tähän mennessä 93 % käsitellyistä hakemuksista on saanut myönteisen tukipäätöksen. Hakemuksia pystytään käsittelemään nopeaan tahtiin ja saapuneista hakemuksista päätöksen onkin tähän mennessä saanut 85 %.

Tukea on maksettu nyt noin 17 miljoonaa euroa. Keskimääräinen tukisumma on 3 700 euroa. Eniten tukea on tähän mennessä maksettu maaliikenteeseen ja putkijohtokuljetukseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan.

Valtiokonttori julkaisee tuesta kattavia tilastoja. Niistä näkee muun muassa tuen jakautumisen kunnittain ja toimialoittain. Tilastot päivittyvät joka arkipäivä polttoainetuen verkkosivuille.

Tuki haettavissa vielä kahden viikon ajan

Polttoainetuen hakuaika päättyy 30.11. klo 16.15. Kaikkien hakemusten on oltava perillä Valtiokonttorissa viimeisenä hakupäivänä klo 16.15 mennessä.

Vaikka tukea ehtii hakemaan vielä parin viikon ajan, suosittelemme kuitenkin täyttämään hakemuksen niin pian kuin mahdollista. Näin voidaan välttää esimerkiksi teknisistä virhetilanteista johtuvat ongelmat. Huomioitavaa on myös se, että paperilla lähetettävissä hakemuksissa saman päivän postileima ei riitä, vaan myös näiden hakemusten tulee olla perillä Valtiokonttorissa 30.11. klo 16.15 mennessä.

Valtiokonttorin verkkosivuilta osoitteesta haepolttoainetukea.fi löytyy tiedot tuen ehdoista sekä ohjeet sen hakemiseen. Saatavilla on myös video-ohje hakemuksen täyttämiseen, tallenne polttoainetuki-webinaarista sekä laskuri ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Myös asiakaspalvelumme palvelee tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä arkipäivisin klo 9-15. Asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät tuen verkkosivuilta.