Polttopuiden hankinta helpottuu ja päästöt vähenevät – Kuivaa asiaa -hanke paneutuu oikeaoppiseen ja tehokkaaseen polttopuun käyttöön

Tietoa hankkeen toteuttajista: TTS Työtehoseuralla on laaja kokemus asumisen, rakentamisen ja biotalouden ratkaisuista, tutkimuksesta ja koulutuksesta. HSY vastaa pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seurannasta. HSY on muun muassa arvioinut puunpolton päästöjä ja vaikutuksia pientaloalueiden ilmanlaatuun. Turun kaupunki on yksi vuonna 1988 perustetun Turun seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmän perustajajäsenistä ja on vastannut siitä lähtien alueen ilmanlaadun seurannasta.