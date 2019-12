Tiedote 4.12.2019. Turun Messukeskukseen avautuu toistamiseen Pomppulinnamaailma. Pomppulinnamaailma on toiminallinen kokonaisuus vuoden loppuun ja alkuun. Viime vuonna tapahtuma ennätti ilahduttaa noin 8500 lapsiperhettä ja suuren suosionsa vuoksi se päätettiin toteuttaa uudelleen.

Pomppimaan pääsevät tuttuun tapaan niin taaperot kuin aikuisetkin. Ensimmäisen kerran huvittelemaan pääsee jo Itsenäisyyspäivänä 6.12. ja viimeisen kerran energiaa pääsee purkamaan 5.1. Paikka on avoinna myös mm. tapaninpäivänä ja uutena vuotena.

Tapahtuman tuottavat yhteistyössä Turun Messukeskus Oy ja Coinline Oy.

Tapahtumassa on noin 40 erikokoista pomppulinnaa ja toiminta- ja pelipistettä. Pomppulinnat ja toimintapisteet on sijoitettu messuhalliin ja sen lisäksi taaperoille on varattu oma rauhallisempi alueensa. Pomppumaailman yhteydessä järjestetään tilauksesta myös mm. lasten syntymäpäiväjuhlia. Yrityksillä on mahdollisuus ostaa lahjakorttipaketteja hyväntekeväisyysjärjestöjen käyttöön lapsia ilahduttamaan.

Tapahtuman tarkemmat aukioloajat ja lisätiedot ovat osoitteesta: http://www.turunmessukeskus.fi/tapahtuma/pomppulinnamaailma/

6.-8.12 klo 10-18, 14.-15.12. klo 10-18, 26.12.-5.1.klo 10-18.

Poikkeukset: 27.12. klo 10-20 ja 3.1. klo 10-20

Media on tervetullut tutustumaan tapahtumaan 6.-8.12.

Ennakkoilmoittautumiset:

taina.parko-luotonen@turunmessukeskus.fi tai puh. 040 505 6424

Tiedote ja kuvat:

https://www.turunmessukeskus.fi/pomppulinnamaailma-avautuu-turun-messukeskukseen/