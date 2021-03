POP Pankin nimissä on lähetetty kalasteluviestejä, viestin linkkiä ei pidä aukaista

POP Pankin nimissä on lähetetty sähköposteja, joissa kehotetaan siirtymään verkkopankkiin viestissä olevan linkin kautta. POP Pankki muistuttaa, että verkkopankkiin tulee aina turvallisuussyistä kirjautua pankin omilta sivuilta. Viesteissä ollutta linkkiä ei pidä aukaista. Kaikista POP Pankin tietoon tulleista viesteistä ja kalasteluverkkosivuista on lähetetty sulkemisilmoitukset.

Kalasteluviestit on kirjoitettu kohtuullisen hyvällä suomen kielellä. Toisaalta viesteissä näkyy, että vaikka lähettäjän nimi on POP Pankki, lähettävä osoite on jotain muuta. Tämä on yksi tapa tunnistaa huijausviesti. Lähettäjä kannattaa tarkistaa etenkin silloin, jos viesti tulee joltain muulta kuin omalta pankilta.