POP Pankki -ryhmä kiihdyttää kasvustrategiaansa – viranomaiset hyväksyivät Suomen Vahinkovakuutus Oy:n osake-enemmistön myymisen LähiTapiolalle

”POP Pankki -ryhmällä on erinomainen mahdollisuus kasvaa Suomessa. Nopea päätöksenteko ja asiantuntijoidemme tavoitettavuus ovat meidän vahvuuksiamme. Viranomaisten hyväksymä Suomen Vahinkovakuutuksen osake-enemmistön myynti mahdollistaa entistä tiukemman fokuksen ydinliiketoimintaamme ja laajemman finanssipalvelujen tarjonnan yhdessä uuden kumppanimme kanssa ”, toteaa POP Pankki -ryhmää edustavan POP Pankkikeskuksen toimitusjohtaja Jaakko Pulli.

”POP Pankki -ryhmää on rakennettu määrätietoisesti vuodesta 1997. Halumme olla pankki, jossa on helppo asioida. Moni ryhmämme pankeista on toiminut jo yli 100 vuotta ja tahtotilanamme on tarjota ensiluokkainen palvelukokemus entistä laajemmalle joukolle suomalaisia. Tämä edellyttää tasapainoilua toimintaympäristön muutosten sekä pankin ja asiakkaiden kannalta kestävien ratkaisujen välillä. Odotamme yhteistyön käynnistymistä meidän tavoin paikallisuudesta menestystekijän rakentaneen LähiTapiolan kanssa”, sanoo POP Pankkikeskuksen hallituksen puheenjohtaja Timo Kalliomäki.

”Olemme erittäin tyytyväisiä viranomaisten päätökseen hyväksyä yrityskauppamme ja LähiTapiolan 70 prosentin enemmistöosuuden osto Suomen Vahinkovakuutus Oy:stä. Digikehitys ja kuluttajien kasvavat tarpeet asioida verkossa ovat keskeisiä muutosvoimia toimintaympäristössämme. LähiTapiola haluaa luoda vieläkin kattavammat ja virtaviivaisemmat palvelut, joilla itseasiointi on helppoa ja yksinkertaista. POP Vakuutus on ollut Suomessa ensimmäinen vakuutusyhtiö, joka on valinnut puhtaasti digitaalisen tavan palvella asiakkaita. Sen liittäminen osaksi LähiTapiolaa täydentää kykyämme vastata digitaalisesti suomalaisten toiveisiin turvata elämäänsä ja varautua riskeihin”, sanoo LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja Juha Koponen.