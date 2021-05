POP Pankki aloittaa yhteistyön PURO Finance Oy:n kanssa – nopea rahoitustuote yrityksille on jo suunnitteilla

POP Pankki on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen laskurahoitukseen erikoistuneen fintech-yhtiö PURO Financen kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on kehittää POP Pankin yritysasiakkaille suunnattuja rahoituspalveluja.

”Yritysten rahoitustarve on muuttunut reaaliaikaisemmaksi markkinoiden ja kulutuskäyttäytymisen syklisyyden vuoksi. Haluamme POP Pankilla vastata yritysten tarpeisiin entistä joustavammalla tuote- ja palveluvalikoimalla. PURO Financella on erittäin vahvaa rahoitusalan- ja fintech-osaamista. Yhteistyö heidän kanssaan mahdollistaa ketterän ja aitoa lisäarvoa asiakkaillemme tuottavan tuotekehityksen”, sanoo POP Pankin liiketoimintajohtaja Jaakko Pulli ja jatkaa: ”Tavoitteenamme on lanseerata uusi yritysrahoitustuote vielä alkukesästä”.

”Pohjoismaisia pankkeja tutkineen ESPI Ratingin mukaan POP Pankilla on pankkialan tyytyväisimmät asiakkaat. Meillä PUROlla on mahtava tilaisuus yhteistyön myötä nähdä tarkemmin, miten POP Pankki toteuttaa visiotaan ketteränä ja vahvasti digitaalisena alan toimijana ja olla mukana tuottamassa hienoja asiakaskokemuksia jatkossakin. POP Pankin kilpailuetuja ovat nopealiikkeinen ja asiakaslähtöinen tekeminen, joilla pyritään pysymään mukana nopeastikin muuttuvien asiakkaiden palvelutarpeiden etulinjassa”, PURO Financen toimitusjohtaja Junno Roine kertoo.

POP Pankki on suomalainen finanssiryhmä, joka muodostuu 21 POP Pankista, keskusluottolaitos Bonum Pankki Oy:stä sekä vahinkovakuutuspalveluja tuottavasta POP Vakuutuksesta. POP Pankki on keskittynyt liiketoiminnassaan ja palveluissaan henkilöasiakkaisiin ja pk-yrityksiin. POP Pankki -ryhmän visiona on olla henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun yhdistävä, parhaan asiakastyytyväisyyden sekä nopean päätöksenteon pankki.

PURO Finance Oy on suomalainen rahoituspalveluyhtiö, joka yhdistää kumppaniensa avulla asiakkaiden laskutuksen, rahoituksen, perinnän ja kirjanpidon. Heidän tavoitteenaan on tuoda luotettavat ja vaivattomat rahoitusratkaisut kaikkien ulottuville. PUROn tekeminen perustuu vankkaan rahoitusalan osaamiseen ja huippuluokan finanssiteknologiaan.