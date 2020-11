POP Pankki Kyrönmaan ja Lapuan yhteensulautuminen lähestyy – käyttökatkoksia pankkipalveluissa

POP Pankki Kyrönmaan ja POP Pankki Lapuan sulautumisesta syntyvä POP Pankki Lakeus aloittaa toimintansa ti 1.12.2020. Pankkien sulautumisen viimeinen vaihe vaikuttaa pankkipalveluihin seuraavasti: Kyrönmaan konttorit ovat kiinni pe 4.12.2020, sulautumisen tekninen vaihe suoritetaan la 5.12.2020.

Teknisestä vaiheesta johtuen la 5.12. arviolta klo 4.30–16.00 välisenä aikana verkko- ja mobiilipankit ovat poissa käytöstä, pankkitunnuksia ei voida käyttää sähköiseen tunnistautumiseen ja SEPA-pikasiirtoja ei voida vastaanottaa. Lisäksi POP Visa Debit- ja Electron-korteilla maksaminen toimii rajoitetusti. Käteisnostot ja pankkitunnuksilla tunnistautumista edellyttävät verkko-ostot, eivät toimi katkon aikana.

Uusi pankki huipentaa monivaiheisen työrupeaman

POP Pankki Kyrönmaa ja POP Pankki Lapua ilmoittivat yhteensulautumispäätöksestään kesäkuussa. Tästä alkoi usean kuukauden pituinen prosessi pankkien yhdistämiseksi. Tuleva käyttökatkos koskettaa yhteensä reilua 30 000 asiakasta. Teknisessä vaiheessa järjestelmät yhdistetään. Kuitenkin pankkien asiakkaiden tilit ja kortit säilyvät ennallaan.

– Kyrönmaan konttorien kiinniolo ja palvelujen käyttökatko on haluttu ajoittaa perjantaille ja lauantaille, jotta niistä olisi mahdollisimman vähän vaivaa asiakkaillemme. POP Pankki -ryhmässä on toteutettu kaksi muuta yhteensulautumiskokonaisuutta tänä syksynä, joten pystymme hyödyntämään tätä kokemusta meidän teknisen vaiheemme läpiviennissä, toteaa POP Pankki Kyrönmaan toimitusjohtaja Kirsi Salo.



– On hienoa saada tämä projekti päätökseen. Tähän on liittynyt paljon taustatyötä, joka on toisaalta auttanut meitä POP Pankki Kyrönmaan kanssa hiomaan toimintojamme ja palvelujamme sekä nykyisten että uusien asiakkaidemme hyväksi. Uusi Lakeuden Osuuspankki tuo yhteen pohjalaiset POP Pankkien konttorit Kokkolasta, Vaasasta, Seinäjoelta, Lapualta, Laihialta, Vähästäkyröstä ja Isostakyröstä. Sulautumisen myötä olemme juuri lakeuksille sopiva yhdistelmä pitkiä perinteitä ja nuoruuden intoa, tiivistää POP Pankki Lapuan toimitusjohtaja Petri Jaakkola.