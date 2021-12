POP Pankki: liikenteen hinnoissa nähtiin hintapiikkejä, joita kysyntä ja kehittyvä tekniikka tasoittavat

Liikenteen hinnat nousivat lokakuussa jopa yli kahdeksan prosenttia vuoden takaa. Kaikkiaan liikenteen hinnat ovat nousseet korona-aikana tähän mennessä noin kuusi prosenttia eli kahden vuoden aikana noin kolme prosenttia vuodessa. Ennen koronaa liikenteen hintojen nousu oli noin prosentin vuodessa.

”Useimmilla kotitalouksilla ei juuri ole käytännön vaihtoehtoja nouseville liikkumisen kustannuksille, joten voimakkaan ärtyneet reaktiot ovat ymmärrettäviä ja perusteltuja”, toteaa Timo Hulkko POP Pankista.

Monilla paikkakunnilla syksyllä jopa kahteen euroon kivunneen bensan hinnan kohoamisen taustalla on ollut öljyn maailmanmarkkinahinnan nopea nousu. Liikennepolttoaineiden kallistuminen ei jää kuitenkaan pysyväksi, sillä nykyisellä hintatasolla raakaöljyn tuotanto tulee lisääntymään ainakin Yhdysvalloissa.

Merkkikilpailu vie tekniikkaa eteenpäin

Ilmastonmuutoksen torjunta ei näy samalla tavalla polttoaineiden hinnoissa kuin muun energian hinnoissa. Tämä johtuu muun muassa siitä, ettei liikenne ole päästökauppasektori sekä siitä, että suunnitteilla ei toistaiseksi ole bensan verotuksen kiristämisiä. Bensan keskihinnassa ei vuosina 2021 ja 2022 ole suurta eroa. Bensa maksaa kumpanakin vuonna keskimäärin noin 1,65 euroa litralta.

Liikenteen kustannuksia on nostanut polttoaineen hinnan lisäksi autojen kallistuminen. Tämän taustalla on kysynnän kasvu ja komponenttipula. Autojen hinnan nousu jäänee kuitenkin väliaikaiseksi. Teknisten laitteiden hinnat eivät pidemmällä aikavälillä yleensä nouse, vaan ennemminkin laskevat, kun niiden tuotantoteknologia kehittyy. Automerkkien välillä on kova kilpailu. Kuluttajalle tämä näkyy parempina, ei niinkään halvempina autoina. Sähköautot eivät yleisty ennen kuin hintataso on nykyistä alempi.

”Valtiolla ei ole varaa luopua liikenteen verotuotoista, joten tavalla tai toisella kustannukset tullaan kohdistamaan pidemmällä tähtäimellä myös sähköautoilijoihin”, muistuttaa Hulkko.

POP Pankki julkisti joulukuussa sivuillaan laajan kansalaissuhdannekatsauksensa.