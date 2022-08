POP Pankki: Sahatavara ja sellu liikkuu, pitkät maksuajat voivat silti haastaa yritysten kassanhallinnan

”Puunkorjuupuolella ja logistiikassa tehdään nyt pitkää päivää. Näkymät ovat kuitenkin epävarmat johtuen koronatilanteen vaikutuksesta esimerkiksi koneiden toimituksiin ja työvoimaan, mutta myös Ukrainan tilanteesta. Kassasta huolehtiminen on yrittäjän tärkeimpiä keinoja pitää yllä kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin”, sanoo POP Pankki Konneveden toimitusjohtaja Jatta Heikkilä.

”Yrittäjälle maksuajoista neuvotteleminen voi olla tärkeä kilpailuetu tässä markkinatilanteessa. Laskujen muuttamista rahaksi on hyödynnetty Suomessa toistaiseksi yllättävän vähän verrattaen esimerkiksi Keski-Eurooppaan, missä maksuajat voivat olla toki kolmeakin kuukautta. Meillä on tähän kumppanimme Puro Financen kanssa kehitetty kotimainen vaihtoehto Laskuraha. Palvelu on saanut hyvän vastaanoton, sillä yrityksen saamiset on voinut muuttaa rahaksi jopa yhdessä työpäivässä”, sanoo POP Pankkikeskuksen yritysrahoitusasiantuntija Pekka Maskuniitty.

POP Pankin asiantuntijat ovat tavattavissa FinnMetko2022-tapahtumassa jokaisena päivänä osastolla 829.