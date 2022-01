POP Pankki valitsi Crosskeyn peruspankkijärjestelmäkumppanikseen

POP Pankki -ryhmä on suomalainen finanssiryhmä, johon kuuluu 21 POP Pankkia, verkossa toimiva vakuutusyhtiö Suomen Vahinkovakuutus Oy (POP Vakuutus), POP Pankkien yhteenliittymän keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj ja keskusyhteisö POP Pankkikeskus osk.



”POP Pankki -ryhmän visiona on olla henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun yhdistävä, parhaan asiakastyytyväisyyden sekä nopean päätöksenteon pankki. Peruspankkijärjestelmämme uudistaminen on yksi keskeisistä strategisista hankkeistamme. Haluamme tarjota asiakkaillemme visiomme mukaisen intuitiivisen ja turvallisen asioinnin mahdollistamalla samalla myös ketterän, kanavasta riippumattoman tuote- ja palvelukehityksen”, sanoo POP Pankkikeskuksen vt. toimitusjohtaja Jaakko Pulli.

”Markkinahaastajana meidän täytyy pystyä vastaamaan asiakaskäyttäytymisen muutoksiin ennakoivasti. Järjestelmäkumppanivalinnassa meille oli tärkeää yhteinen näkemys toimialaan liittyvistä mahdollisuuksista, kattava tarjooma, vahvat näytöt sekä laaja kokemus toimialamme integraatioratkaisuista”, jatkaa Pulli.

Crosskey on Suomen johtavia rahoitusalan IT-ratkaisujen tarjoajia. Sen järjestelmät palvelevat jo yli 3,5 miljoonaa loppuasiakasta.

“Odotamme innolla, että pääsemme toteuttamaan POP Pankille peruspankki-, verkkopankki- sekä capital market ja API-alustamme, jotka varmistavat tuen liiketoiminnalle pitkälle tulevaisuuteen. Suomen markkinoilla todistetusti toimivat alustamme mahdollistavat POP Pankin liiketoiminnan kehittämisen jatkamisen nopealla tahdilla”, sanoo Crosskeyn toimitusjohtaja Niclas Södergård.

POP Pankki -ryhmä on suomalainen finanssiryhmä, joka tarjoaa vähittäispankkipalveluja henkilöasiakkaille, pienille ja keskisuurille yrityksille sekä vahinkovakuutuspalveluja henkilöasiakkaille. Riippumattoman EPSI Rating -toimialatutkimuksen mukaan POP Pankilla on tyytyväisimmät henkilö- ja yritysasiakkaat.



Crosskey on yhden Pohjoismaiden luotetuimmista pankeista, Ålandsbankenin kokonaan omistama tytäryhtiö ja se tarjoaa asiakkailleen monipuolista kokemusta ja asiantuntemusta pankkialan IT-ratkaisuista ja -järjestelmistä. Crosskey tarjoaa alueen merkittäville pankki- ja fintech-toimijoille teknisiä alustoja, jotka ovat kestäviä sekä säännösten noudattamisen että jatkuvan teknisen kehityksen näkökulmasta. Valitusta ratkaisusta riippumatta Crosskey varmistaa asiakkaidensa kyvyn tuottaa johtavia palveluja markkinoilleen. Oli kyseessä pilvi-, API-pohjainen tai muu asiakkaan tarpeisiin mukautettu ratkaisu, Crosskey on täydellinen kumppani pankeille nyt sekä tulevaisuudessa.