POP Pankkien ensimmäinen DIAS-kauppa sinetöitiin juhannusaatonaattona, kaupat kirjattiin Kauhajoelle

Asuntokaupat voi tehdä nykyisin koska vain digitaalisten asuntokauppa-alustojen avustuksella. POP Pankeissa DIAS-kauppojen tekeminen mahdollistui kesäkuun alussa. Palvelu on kiinnostanut, ja kaupanteot käynnistettiin jo ensimmäisen vuorokauden aikana POP Pankkien aktivoitumisesta DIAS-palvelussa. Ensimmäinen varsinainen kauppa kirjattiin vain muutamaa viikkoa myöhemmin juhannusaatonaattona.

POP Pankki Suupohjan Kauhajoen konttori edusti POP Pankin ensimmäisessä DIAS-kaupassa ostajaosapuolta.

– Haluamme palvella asiakkaitamme laajasti eri kanavissa. Digitaaliseen asuntokauppaan, DIASiin, mukaan lähteminen helpottaa asuntokauppojen tekemistä, koska tällöin asiakas voi edistää kauppoja koska ja mistä vain. Tämä juhannusaatonaattona solmittu kauppa on hyvä esimerkki palvelun jouhevuudesta, kertoo POP Pankki Suupohjan kehitysjohtaja Ari Soinila.



– DIAS sopii muutoinkin sähköiseen asioimiseen tottuneille asiakkaille. Palvelun käyttö on toki muidenkin helppo oppia. Kaikki POP Pankit ovat tässä mukana ja autamme mielellämme palvelun kanssa läpi sekä osto- että myyntiprosessin välittäjän käynnistäessä kaupat, kertoo Soinila.

DIAS-kauppoihin osallistunut rahoitusneuvoja Satu Luoma-Keturi vahvistaa, että kaupankäynti oli joutuisaa.

– Tämä oli meille uutena toimijana kaikkinensa hyvä kokemus ja lisää DIAS-kauppoja on meillä parhaillaan työn alla. Pankin roolina on muun muassa huolehtia kauppahinnan ja varainsiirtoveron maksut sekä lähettää osakekirja siirtomerkintöineen, ja ostajan pankilla saattaa olla tässä vielä lisänä mahdolliset lainaneuvottelut asiakkaan kanssa. Nyt alkuun prosesseissa on mennyt pari viikkoa pääosin siksi, että asiakkaiden omat aikataulut ovat muuttuneet. Päällimmäisenä ensimmäisestä kaupasta jäi mieleen se, miten turvallista kaupankäyntiä tämä on kummallekin osapuolelle, sanoo Satu Luoma-Keturi POP Pankki Suupohjasta.

Mikä on digitaalinen asuntokauppa, DIAS?

Digitaalinen asuntokauppa, DIAS, on Suomessa kehitetty asunto-osakekaupan alusta, jossa ovat mukana asuntokaupan toimijat kuten kiinteistönvälittäjät, rakennuttajat ja pankit. Kaupankäynti käynnistyi DIAS-alustalla kesäkuussa 2019. DIASin piirissä on jo yli 3 000 välittäjää. Pankkien osalta DIAS kattaa 98 % asuntolainamarkkinasta. Ensimmäisessä vaiheessa digitaalista asunto-osakekauppaa tehdään asunnoilla, joilla on perinteiset paperiset osakekirjat. Digitaalinen asunto-osakekauppa on joustava, nopea ja turvallinen tapa asuntokaupankäyntiin. DIASin etuja on myös kauppojen läpimenoaikojen lyheneminen. DIAS-kaupat käynnistää välittäjä. Kuluttajalta DIAS-kauppoihin vaaditaan vain voimassaolevat verkkopankkitunnukset.