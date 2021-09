POP Pankkikeskus osk:lle on nimitetty uusi hallitus ja samalla POP Pankkikeskuksen toimitusjohtaja vaihtuu; Jaakko Pulli on nimitetty väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi

Hallintoneuvosto ja POP Pankkikeskus osk:n toimitusjohtaja Pekka Lemettinen ovat yhteisymmärryksessä sopineet, että Lemettinen luopuu tehtävästään. Vuonna 2016 POP Pankkikeskus osk:n toimitusjohtajaksi nimitetty Pekka Lemettinen on hallituksen käytettävissä 31.12.2021 asti hallituksen määrittelemiin projekteihin sujuvan siirtymän varmistamiseksi. Toimitusjohtajan sijainen Jaakko Pulli on nimitetty POP Pankkikeskus osk:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Hallintoneuvosto on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan rekrytointiprosessin.

”Kiitämme Pekka Lemettistä vahvasta johtajuudesta POP Pankki -ryhmän kehittämisessä ja näkemyksellisyydestä niin digitaalisen kuin henkilökohtaisen palvelun yhdistävän strategiamme toteuttamisessa. Tämä on suoraan heijastunut POP Pankki -ryhmän kannattavuuden ja kilpailukyvyn positiiviseen kehitykseen. Odotamme hänen seuraajaltaan vahvaa johtamiskokemusta jatkaa paikallisen palvelu- ja valtakunnallisen kasvustrategiamme jalkauttamista”, toteaa POP Pankkikeskuksen hallintoneuvoston puheenjohtaja Hannu Saarimäki.

”Olen työskennellyt POP Pankki -ryhmässä kaksitoista vuotta, ensin Suomen Vahinkovakuutuksen toimitusjohtajana ja viimeiset viisi vuotta POP Pankkikeskuksen toimitusjohtajana. POP Pankki -ryhmä on historiansa parhaassa kunnossa, asiakastyytyväisyys alan korkein ja digitaalinen liiketoiminta hyvässä kasvussa. Nyt on aika henkilökohtaisesti uudistua ja suunnata uuteen. Olen valtavan ylpeä saavuttamistamme tuloksista ja kiitollinen upeasta matkasta kanssani POP Pankki -ryhmää rakentamassa olleille pankeille, POP Pankkikeskuksen työyhteisölle, asiakkaillemme sekä yhteistyökumppaneillemme”, sanoo Pekka Lemettinen.