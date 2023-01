POP Prime nousee 2,2 prosenttiin

POP Pankki: Energiahintojen ja korkojen nousu ovat realismia - Helsingissä ja Turussa kaukolämmölle on kovimmat hinnankorotuspaineet 5.12.2022 14:00:00 EET | Tiedote

Kerros- ja rivitaloissa yleisimmän lämmitysmuodon, kaukolämmön, hintakehitys on muita lämmitysvaihtoehtoja maltillisempaa. Kuitenkin kaukolämmön hinnoissakin on nostopaineita etenkin Helsingin ja Turun seudulla. Energiahintojen lisäksi nousevat korot haastavat asuntovelkaisia. Sähkön alv-alennus on asiantuntija-arvion mukaan hyvä kädenojennus kotitalouksille, mutta sähkön hinta on edelleen korkea niille kotitalouksille, jotka kärsivät eniten hinnan noususta.