Pop up -kirjastossa Eduskuntatalolla 26.5. luovutetaan kirjaston ilmastokirjavinkit kansanedustajille

Helmet-kirjasto järjestää pop up -kirjaston Fridays for Future -mielenosoituksen tukena perjantaina 26.5.2023 klo 10–12 Eduskuntatalon portailla.



Elävä kirjasto: ilmastolukutaitoa ja ympäristötoimia -tapahtumassa on teltta, josta voi lainata ympäristöaiheisia kirjoja ja mielenosoituskylttejä. Lisäksi ympäristöaktivismista kiinnostuneet voivat lainata teltalta aktivistin keskustelukaveriksi.



Pop up -kirjastoon ovat tervetulleet kaikki yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneet kansalaiset, #FridaysForFuture-tapahtuman osallistujat sekä kansanedustajat.

Kirjastolaiset kutsuvat kansanedustajat keskustelemaan ilmastolukutaidosta ja vinkkaavat heille luettavaa ilmasto- ja ympäristötoimia edistävän hallitus- ja eduskuntatyön tueksi.



Tapahtuma on osa Helmet-kirjaston Kirjastosta aktivistiksi -kampanjaa. Kevään 2023 kampanjassaon kannustettu ihmisiä ympäristötoimintaan Aktivistidiplomin avulla. Aktivistidiplomi on tarkoitettu inspiraatioksi ja tueksi erilaisiin toiminnan ja vaikuttamisen tapoihin tutustumisessa.

Tapahtumasta tehdään myös livelähetystä kampanjan Aktivistidiplomi-Instagramiin @aktivistidiplomi.