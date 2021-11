Popmaster rekrytoi lisää DJ:tä ja karaokejuontajia palvelukseensa - Juhlia ja tapahtumia järjestetään nyt ennätyksellisen paljon

”Tuntuu että tällä hetkellä jokainen yritys ja yhdistys Suomessa haluaa järjestää jonkinlaiset juhlat tai tapahtuman. Ohjelmapalvelujen kysyntä on räjähtänyt käsiin”. Näin kuvailee ohjelmapalveluyhtiö Popmaster Oy:n toimitusjohtaja Antti Kälkäinen koronan jälkeistä tilannetta. Popmaster on markkinajohtaja Suomessa tarjottavien DJ- ja karaokepalvelujen osalta ja yhtiön palveluksessa työskenteli ennen koronaa noin 120 musiikkityöntekijää. Lähes kaksi vuotta kestänyt korona-aika on ohjannut lukuisia työntekijöitä pois alalta ja myös Popmaster on saanut osansa tästä. ”Olemme menettäneet noin 20-30 työntekijää koronan vuoksi. On haastavaa käynnistää toimintaa vajaalla miehityksellä tilanteessa, jossa lähes horroksesta on yhtäkkiä painettu kaasu aivan pohjaan asti.”, Kälkäinen kuvailee tilannetta.

Työvoimapulaa helpottaakseen Popmaster järjestää marraskuussa laajan rekrytointikiertueen Suomessa. Kiertue käynnistyi maanantaina 1.11. Tampereelta ja päättyy 10.11. Ouluun. ”Jokaisella paikkakunnalla järjestämme uusille työntekijöille suunnatun rekrytointitilaisuuden sekä kaikille DJ-alalla työskenteleville suunnatun avoimen DJ-tapaamisen”, Popmaster Oy:n toimitusjohtaja Antti Kälkäinen kertoo. Kiertue on herättänyt suurta mielenkiintoa alan työntekijöiden keskuudessa, koska suurin osa heistä on ollut enemmän tai vähemmän pois alalta koronarajoitusten vuoksi. ”Tampereen avajaistapahtumassa oli selkeästi havaittavissa jälleennäkemisen iloa ja riemua siitä, että nyt lopultakin päästään takaisin soittopöytien taakse. Moni tämän alan työntekijöistä työskentelee rakkaudesta lajiin, joten polte keikkailun pariin on ollut suurta”, Kälkäinen kertoo.

