Poraustyö tuo öistä melua Herttoniemeen 16.5. alkavalla viikolla

Työ pyritään saamaan valmiiksi yhden yön aikana, mutta 17.–20.5. väliset yöt on jätetty vara-ajaksi työn loppuun saattamiselle. Melu kuuluu erityisesti Länsi-Herttoniemeen, mutta se voi kantautua naapurikaupunginosiin saakka. Työlle on jätetty useamman yön vara-aika, koska mahdollisten ongelmien ilmetessä työtä ei välttämättä päästäisi jatkamaan heti seuraavana yönä.

Työ tehdään yöaikaan joukkoliikenteen sujuvuuden varmistamiseksi. Hulevesiputken poraaminen kivisen täyttömaan läpi on osoittautunut erittäin haastavaksi. Työ on kuitenkin loppusuoralla, sillä 78 metristä on jäljellä enää 14. Putki on jo alittanut metroraiteet, mutta painumien vaara ei ole vielä kokonaan ohi. Sen vuoksi työ on tehtävä yöllä metroliikenteen päättymisen jälkeen.

Vappua edeltävällä viikolla poraamisesta syntynyt painuma katkaisi metroliikenteen tunneiksi. Aliurakoitsija havaitsi painuman ja oli välittömästi yhteydessä metrovalvomoon. Maakerrosten liikkeitä ja mahdollisia painumia seurataan edelleen säännöllisesti.

Herttoniemen yritysalueella käynnissä laaja katu-uudistus

Herttoniemen yritysalueella uudistetaan lähivuosina useita katuja. Katutyöt alkoivat lokakuussa 2020 ja niitä tehdään vaiheittain vähintään vuoteen 2026 asti.

Uudistusten ansiosta

alueen uudet asunnot saavat nykyaikaisen kunnallistekniikan, kuten viemärit, vesijohdot ja tietoliikennekaapelit

kasvava asukasmäärä saa sujuvammat liikenneyhteydet

kaduista tulee turvallisempia

pyöräilystä tulee sujuvampaa.

Tietoa katutöistä saa kaupungin verkkosivuilta hel.fi/herttoniemenkadut sekä hankkeen Facebook-sivulta: facebook.com/herttoniemenkadut.