PORI JAZZIN PÄÄKONSERTTIEN OHJELMA TÄYDENTYY 14 ARTISTILLA

Ensimmäistä kertaa Poriin saapuu torstain 13.7. pääkonsertissa esiintyvä Grammy-palkittu jazzlaulaja, yhdysvaltalainen neljän oktaavin äänialan omaava Kurt Elling. Hänet on valittu 13 kertaa kansainvälisen jazzlehti Down Beatin vuoden mieslaulajaksi. Kesällä Kirjurinluodossa kuullaan funkkaavaa Ellingiä, kun hänen SuperBlue-projektinsa esittää kitaristi Charlie Hunterin sävellyksiä, jossa on elementtejä myös hip hopista. Down Beatin viimeisimmässä kriitikkoäänestyksessä Kurt Elling valittiin jälleen kerran parhaaksi mieslaulajaksi.

Pori Jazzin bluestarjontaa täydentää niin ikään torstaina Kirjurinluodossa esiintyvä kitaristi ja laulaja Eric Gales. Yhdysvaltalainen Gales on tehnyt jo 18 studiolevyä, joista hänen viimeisin albuminsa Crown oli helmikuuussa Grammy-ehdokkaana. Eric Galesin musiikki pohjautuu lähinnä bluesiin ja rockiin. Hän on esiintynyt myös Experience Jimi Hendrix- tribuuttikonserteissa Yhdysvalloissa.

Torstaille on kiinnitetty myös eteläafrikkalainen jazzpianisti Ndudzo Makhathini, joka on saanut mm. All Africa Music Awardseissa parhaan jazzmuusikon palkinnon.

Perjantaina 14.7. esiintyvä James Brandon Lewis on newyorkilainen saksofonisti, jonka kokoonpano Unruly Manifesto esiintyy festivaalilla. Down Beatin viime vuoden kriitikkoäänestyksessä James Brandon Lewisin albumi Jesup Wagon valittiin vuoden levyksi.

Pori Jazzin perjantain pääkonsertin uusiin kiinnityksiin kuuluu rumpali Mark Guilianan yhtye. Hänet tunnetaan muun muassa yhteistyöstään jazzpianisti Brad Mehldaun kanssa. Guiliana teki yhteistyötä myös laulaja David Bowien kanssa ja osallistui Bowien viimeiseksi jääneen Blackstar-albumin äänityksiin.

Perjantaina Kirjurinluodossa esiintyy myös lontoolainen laulaja Cat Burns. Hän on ollut ehdolla kolme kertaa Brit Awarrd-ehdokkaana. Cat Burnsin tunnetuin kappale on ”Go”, josta hän on tehnyt duettoversion myös Sam Smithin kanssa. Viime kesänä Cat Burns avasi Ed Sheeranin konsertin Helsingin Olympiastadionilla.

Kotimaisen popin kiinnostavimpiin artisteihin lukeutuva Alma nähdään myös Kirjurinluodossa perjantaina samoin kuin amerikkalainen r&B-laulaja Yaya Bey.

Ensi kertaa Kirjurinluodossa esiintyy lauantain 15.7. konsertissa kuultava jazzpianisti Hiromi. Japanilainen Hiromi aloitti klassisen musiikin pianistina, mutta vaihtoi jazziin. Hiromin virtuoosimaisessa musiikissa jazz ja klassinen kohtaavat, mutta Hiromi´s sonicwonder -kokoonpanon ilmaisussa liikutaan myös progressiivisen rockin ja fuusion puolella.

Jazzsaksofonisti Melissa Aldana on ollut Grammy-ehdokkaana ja menestynyt jazzlehti Down Beatin kriitikkoäänestyksissä. Hän on voittanut myös arvostetun Thelonious Monk – palkinnon. Kesällä Porissa chileläissyntyinen Melisssa Aldana esiintyy lauantaina yhden maailman johtavan big bandin, UMO Helsinki Jazz Orchestran solistina. Samana päivänä myös lontoolainen saksofonisti Chelsea Carmichael tuo oman yhtyeensä Poriin.

Niin ikään lauantaina 15.7. esiintyvä yhdysvaltalainen Snarky Puppy -yhtye yhdistelee musiikissaan jazzia, rockia, funkia ja maailmanmusiikkia. Yhtye voitti helmikuussa Grammy-palkinnon sarjassa Best Contemporary Instrumental Abum. Viimeisessä Down Beat-lehden yleisöäänestyksessä se voitti myös yhtyesarjan yleisöäänestyksen.

Lauantaina Pori Jazzissa kuullaan myös kuubalaistaustaista Cimafunk-laulajaa, jonka musiikissa hip hop ja funk yhdistyvät afrokaribialaiseen ja kuubalaiseen musiikkiin. Cimafunkin viimeisin albumi Al Alimento sai tänä vuonna Grammy-ehdokkuuden sarjassa Best Latin Rock or Alternative Album. Cimafunk on tehnyt yhteistyötä muun muassa funklegenda George Clintonin kanssa.

Lauantain kuudes uusi kiinnitys on islantilainen laulaja-lauluntekijä Laufey, jonka jazz pop -musiikki on monipuolinen yhdistelmä eri genreistä. Hänen EP:nsä Typical of Me pääsi Rolling Stones -lehden vuoden parhaiden albumien listalle 2021.

Lisää artistijulkaisuja luvassa lähiviikkoina.

Lisätietoja: Kristian Vainio / 044 984 6860 / kristian.vainio@porijazz.fi