Pori ottaa käyttöön valtakunnallisen Waltti- lippu- ja maksujärjestelmän

Matkustajalle Waltti-järjestelmä tarjoaa samankaltaiset palvelut kuin Porissa nykyisinkin on. Lipputuotteita voi käyttää matkakortilla tai matkapuhelinsovelluksella, ja lipputuotteita voi ostaa kuljettajalta, palvelupisteeltä, sovelluksesta tai verkkokaupasta usealla eri maksutavalla. Lisäksi käytettävissä on reittiopas, joka tekoälyn ja linja-auton paikannustiedon avulla laskee todellisen ennusteen linja-auton saapumisajasta pysäkille.

Lisäksi Waltti-järjestelmän käyttöönoton myötä Porin joukkoliikenteessä tulee käyttöön uusi, odotettu maksutapa: lähimaksu. Lähimaksu on nopea ja turvallinen tapa maksaa matka ilman etukäteen hankittua lippua. Lähimaksuun on kytketty hintakatto, joka mahdollistaa aina edullisimman lipputuotteen käytön ilman, että matkustajan tarvitsee itse miettiä, mikä tuote on edullisin. Matkustaja voi tarkastella maksutapahtumiaan verkkopalvelussa maksukorttinsa numerolla ilman rekisteröitymistä.

– Waltti-järjestelmä tulee vastaamaan Porin joukkoliikenteen moniin eri tarpeisiin, kuten lipputulojen, ostokustannusten sekä muiden liikenteen tunnuslukujen raportointiin. Waltin käyttöönotto lisää matkoista syntyvän tiedon määrää, ja siten helpottaa päätöksentekoa ja resurssien kohdentamista. Lisäksi Waltti-järjestelmän myötä voimme tarjota sopimusliikenteenharjoittajalle tietoa liikenteen laadunvalvonnan ja tehostamisen tueksi, elinvoima- ja ympäristötoimialan vs. toimialajohtaja Jouko Hautamäki Porin kaupungilta kertoo.

Waltti-järjestelmän muihin etuihin kuuluu Waltti-työmatkaetu, joka on hyvä lisä joukkoliikenteen käytön kasvattamisen työkalupakkiin. Lisäksi toisen asteen opiskelijoiden koulumatkatukeen oikeutetut hyötyvät Waltti-järjestelmän mahdollistamasta koulumatkalippujen ostamisesta suoraan, ilman tuen hakemista jälkikäteen Kelalta.

– Olemme erittäin iloisia Porin päätöksestä ottaa Waltti-järjestelmä käyttöön ja toivotamme Porin tervetulleeksi Waltti-perheeseen. Waltin myötä Pori saa käyttöönsä uusia ominaisuuksia, kuten kattavat raportoinnin työkalut sekä lähimaksun. Waltti-verkoston kasvaessa yhtenäiset maksutavat hyödyttävät paitsi porilaisia, myös muiden Waltti-kaupunkien joukkoliikenteen käyttäjiä, TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n toimitusjohtaja Toni Pallaspuro sanoo.