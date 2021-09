Poriin uusia pyöräilyn opasteita

Kuusistonsalmen sillan tiesuunnittelua nopeutetaan Saaristotiellä Kaarinassa 15.9.2021 08:48:35 EEST | Tiedote

ELY-keskus on käynnistänyt 2021 vuoden alusta tiesuunnitelman laatimisen mt 180 (Saaristotie) parantamisesta välillä Kurkela-Kuusisto. Hankkeen yleissuunnitelma on laadittu nimellä Kaarinan läntinen ohikulkutie. Hankkeessa on mukana Kuusistonsalmen sillan uusiminen. Kuusistonsalmen sillan tiesuunnittelua aiotaan nopeuttaa sillan erikoistarkastusten tulosten vuoksi. Kuusistonsalmen sillalle haetaan nyt nopeampaa toteutusvalmiutta. Mt 180 Kurkela-Kuusisto-hankkeen tiesuunnitelma valmistuu arviolta 2023, eikä toteutusaikataulusta ei ole tietoa.