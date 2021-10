Porin Satama Oy sai kiitosta Ryssäntornin ja Luveenin kunnostamisesta (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Porin Satama Oy, Jari Peltomaa teki mittavan kulttuuriympäristöteon toteuttaessaan Porin sataman alueella sijaitsevien, huonoon kuntoon päässeiden merkinantomajakka Ryssäntornin ja satamanosturi Luveenin korjauksen niiden siirron yhteydessä. Suojellun ja valtakunnallisesti merkittävän Ryssäntornin on suunnitellut yli-insinööri M. Lindbergin ohjaamana insinööri Axel Juselius professori Gustaf Nyströmin luonnosten pohjalta vuonna 1902 osaksi sataman kivilaituria. Ryssäntorni rakennettiin Porin Mäntyluodon satamaloistoksi. Jugendaiheinen rakennus on poikkeuksellisen koristeellinen ja värikäs. Alkuperäinen satamanosturi Luveeni on Ryssäntornin pari ja kunnostettu nyt käyttökuntoonsa.

Ryssäntornin ja Luveenin siirto tuli ajankohtaiseksi sataman laajennushankkeen myötä ja uutta paikkaa haettiin yhteistyössä museoviranomaisten kanssa. Siirron yhteydessä jo pitkään vailla hoitoa ja käyttöä olleet Ryssäntorni ja Luveeni korjattiin ja korjausten suunnittelusta ja suurelta osin myös käytännön toteutuksesta vastasi Jari Peltomaa Porin Satama Oy:stä keskustellen Satakunnan Museon edustajien kanssa. Ryssäntorni ja Luveeni ovat tärkeitä maamerkkejä ja niiden säilyminen Mäntyluodon maisemassa on jatkossakin turvattu.

Nyt neljättä kertaa jaettavan Satakunnan kulttuuriympäristöteko -palkinnon tarkoituksena on rohkaista ja innostaa alueen kuntia, yhteisöjä ja yksityisiä kansalaisia vaalimaan omaa kulttuuriympäristöään. Palkinto voidaan myöntää laaja-alaiselle kulttuuriympäristön hyväksi tehtävälle työlle tai yksittäisen rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot säilyttävälle kunnostustyölle. Olennaista on, että teko voi toimia mallina ja esimerkkinä muille.

Kulttuuriympäristöteko -palkinnon jakaa Satakunnan kulttuuriympäristötyöryhmä. Runsaat 20 vuotta toimineen työryhmän on nimennyt Varsinais-Suomen ELY-keskus ja vastaava alueellinen ryhmä toimii Suomen kaikissa maakunnissa. Siinä ovat edustettuina Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskusten ohella Satakuntaliitto, Satakunnan Museo, Turun yliopisto, Metsähallitus, ProAgria Länsi-Suomi / Maa- ja kotitalousnaiset ja muutamat alueen kunnat. Ryhmän tehtävänä on edistää ja ohjata maakunnassa tehtävää kulttuuriympäristötyötä sekä lisätä yhteistyötä ja tiedonkulkua toimijoiden kesken.

