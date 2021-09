Porissa pintakäsitellään raskasta rautaa

Jaa

Teollisuuden perustaminen Porin alueelle viime vuosisadan alkupuolella loi perustan elinvoimaiselle ja modernille Satakunnan teollisuusvyöhykkeelle. Vyöhyke on Suomen taloudelle elintärkeä ja alueelle investoidaan jatkuvasti voimakkaasti. FSP Finnish Steel Paintingin Porin pintakäsittelylaitos on yksi vyöhykkeen 850:stä teollisuus- ja suunnittelualan yrityksistä. Myös FSP investoi kasvuun ja teknologiseen kehitykseen.

Satakunnan teollisuusvyöhykkeen katsotaan alkavan Porin satamasta ja jatkuvan 80 kilometrin päähän Huittisiin. Kilometrimäärä ei kuulosta ihmeelliseltä, mutta alueen tunnuslukuihin tutustuttaessa hieman lähemmin, ymmärtää kuinka dynaamisesta kokonaisuudesta teollisuusvyöhykkeessä on kyse.

Suhteellisen pieni vyöhykealue työllistää jopa 10,000 työntekijää ja on näin ollen Suomen johtava teollisuusklusteri. Välillisesti vyöhykkeen katsotaan työllistävän yli 40,000 henkilöä. Teollisuusvyöhykkeen 850 yritystä luovat vankan pohjan Suomen vientiteollisuudelle ja alue on kasvava investointien keskus. Satakunnan vienti on lähes seitsemän prosenttia koko maan viennistä. Tilastokeskuksen mukaan Satakunnan teollisuusvyöhykkeen investointien määrät kasvoivat viime vuosikymmenellä peräti 35%, lukeman ollessa koko maassa 25%.

Porin Karjarannan alueella toimii myös suomalaisen pintakäsittelijäjättiläisen FSP Finnish Steel Paintingin pintakäsittelylaitos. FSP ei ole poikkeus vyöhykkeen muista toimijoista ja kasvuhakuisessa yrityksessä investoidaan myös teknologiseen kehitykseen.

Yhdessä toimiminen on aina ollut vyöhykkeen tapa

Teollisuuden kasvaessa, tarjoaa Satakunnan teollisuusvyöhyke monipuolista osaamista sekä teknologiaa. Ja kysynnästä ei ole puutetta, päinvastoin. Suurinta kasvua on tällä hetkellä automaatio- ja robotiikka-alalla. Myös asiantuntijapalveluille ja -osaamiselle on kysyntää.

FSP vastaa kysyntään määrätietoisesti. Esimerkiksi Porin yksikkö on yksi harvoja pintakäsittelylaitoksia Suomessa, missä on mahdollista saada NORSOK-standardin mukaista pintakäsittelyä.

NORSOK-standardilla tarkoitetaan pintakäsittelystandardia, joka syntyi aikanaan norjalaisen työryhmän suunnittelun tuloksena. Öljy-yhtiöiden, suunnitteluyhtiöiden ja pinnoituksia valmistavien yrityksien eri edustajia kokoontuivat kehittämään yhteistä standardia. Standardin tarkoitus oli asettaa korkeat vaatimukset offshore-rakenteiden ja muiden vaativien rasitusolosuhteiden rakenteiden esikäsittelylle, maalausmenetelmille ja suojapinnoitteille.

Eikä ole sattumaa, että FPS tarjoaa NORSOK-standardin mukaista käsittelyä juuri Porin yksikössä. Pohjolan energisimpänä satamana ja logistiikan solmukohtana oleva Porin sataman Tahkoluoto ja Mäntyluoto ovat vain puolen tunnin ajomatkan päässä FSP:n Porin pintakäsittelylaitoksesta.

– Olemme lähellä kaikkia ja aikatauluttaminen meidän kanssa on helppoa, FSP:n toimitusjohtaja Jarno Huttunen toteaa.

Huttunen näkeekin, että Satakunnan teollisuusvyöhykkeellä ja myös muualla Länsi-Suomen alueella on kysyntää laadukkaalle sekä kustannustehokkaalle pintakäsittelyn ammattilaiselle. FSP:n yksikön keskeinen sijainti Porin Karjarannan teollisuusalueella on hyvä, sillä pelkästään Karjarannan alueella on runsaasti muun muassa konepaja- ja metalliteollisuutta.

Yhteisymmärryksessä toimiminen ei ole Satakunnan teollisuusvyöhykkeelle uutta. Alueen kehityksen kulkua on vauhdittanut eri toimijoiden yhteistyössä syntyneet synergiaedut. Ja näin on asianlaita aina ollutkin. Kun Outokummun metallitehdas rakennettiin alueelle 1940 ja syntyi tehtaan vanavedessä runsaasti muita yrityksiä tukemaan metallijätin toimintaa.

– Valmiissa teollisessa ympäristössä toimiminen ja kasvaminen on helpompaa. Uskomme alueen kaikkien toimijoiden hyötyvän tämän kaltaisista synergioiden hyödyntämisestä, Huttunen pohtii.

Asiantuntija- ja lisäarvopalveluita vyöhykkeen konepajoille sekä teräs- ja metallialanyrityksille

FSP:n Porin yksikkö on ollut toiminnassa jo vuodesta 1985. Yhteistyötä on tehty vuosien saatossa runsaasti teollisuusvyöhykkeen muiden toimijoiden kanssa. Pintakäsittelyä on suoritettu sujuvassa yhteistyössä niin puolustusvälinevalmistajien kuin rakennusliikkeiden kanssa, konepajayhtiöitä unohtamatta.

– Olemme investoineet Porin yksikköömme viime vuosina, ja uskomme että luotettavalle pintakäsittelijä kumppanille on edelleen tarvetta Länsi-Suomen alueella. Meillä on Porin yksikössä runsaasti kapasiteettia, tilat, teknologia ja osaava ammattitaitoinen henkilöstö.