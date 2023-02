Porisuhde-kampanja putsasi palkintopöydän – Effie Awards Finland voittajat 2022 on julkistettu

Staartin toteuttama Porisuhde-kampanja Porin kaupungille voitti Erikoissarjassa ja Tuotteet & Palvelut -sarjassa kultaa sekä kilpailun himoituimman palkinnon – Grand Effien. Palkintopallille kahdella hopealla pääsi myös Erikoissarjassa sekä Tuotteet & Palvelut -sarjassa Milltonin toteuttama Puuilon listautumiskampanja MORJENSTA PÖRSSIIN! Muissa kategorioissa jaettiin pronssia Reaktor Creativelle, Reaktor Innovationsille, Avidlylle, Wörksille, IVALO Creative Agencylle sekä SEKille.



“Tänä vuonna palkitut työt loistavat rohkeudellaan. Niistä kaikista löytyy sellaista ideaa, toteutusta tai asennetta, joka poikkeaa konventioista. Voittajatöistä ihan jokainen ansaitsee olla framilla hienoina esimerkkeinä rohkean markkinoinnin vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja arvontuotosta. Oli ilo myös huomata, että Effiessä tuloksellinen markkinointi ja brändin tärkeys on tunnistettu laajemmalla rintamalla – tämä oli ehdottomasti väkevä ja rohkea Effie-vuosi, kilpailun päätuomari, Villivision toimitusjohtaja Anna Lehtisalo kommentoi.



“Tämän vuoden Effiessä nähtiin monipuolinen katsaus kotimaiseen markkinoinnin tekemiseen. Huomattavaa oli, miten luovasti kilpailutöissä oli hyödynnetty eri kanavia sekä tapoja tehdä markkinointia”, Marketing Finlandin toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki täydentää.



”Palkitut työt edustivat keskenään hyvin erilaisia toimialoja, mutta niitä yhdisti vahva ja rohkea luova idea, jonka toteutuksessa ei arasteltu vaan se vietiin maaliin täysillä. Ideat poikkesivat toimialojensa totutusta kerronnasta ja mediastrategiasta, joten ne saavuttivat ansaitusti poikkeuksellisen vaikuttavuuden ja tulokset. Effie osoitti jälleen, että Suomesta löytyy lahjakkaita ja rohkeita markkinoijia. Lämpimät onnittelut omasta ja Sanoman puolesta kaikille voittajille”, kommentoi Leena Koskinen, Head of Marketing, Sanoma B2B.





Voittajatyöt perusteluineen





GRAND EFFIE

Porisuhde



Porin kaupunki & Staart Oy, Koju Film Company Oy, ALL CAPS Oy, Ohjelmakauppa Oy



Grand Effien voittanut työ on poikkeuksellisen rohkea ja haastoi täysin alan konventiot. Siinä yhdistyy huumori, vahva itseironia, luotto omiin vahvuuksiin ja yksinkertaiseen konseptiin. Työ sai ansaitusti valtavan valtakunnallisen näkyvyyden ja erittäin kovat tulokset. On löydetty uniikki tapa kommunikoida, joka ei vain herätä mielenkiintoa vaan aiheuttaa paikallisissa ja ex-porilaisissa ylpeyden tunnetta kotipaikkakuntaansa kohtaan. Kuntamarkkinoinnilta on vaikea toivoa enempää!





ERIKOISSARJA





KULTA



Porisuhde



Porin kaupunki & Staart Oy, Koju Film Company Oy, ALL CAPS Oy, Ohjelmakauppa Oy



Erittäin eheä kokonaisuus ja rohkea ratkaisu kaikin puolin. Työ osoittaa selkeää ymmärrystä kohteesta, sen luonteesta sekä kohdeyleisöstä. Huumori, luotto omiin vahvuuksiin ja yksinkertaiseen konseptiin. Lopulliset toteutukset ovat äärimmäisen laadukkaita, mihin perustuu koko kampanjan onnistuminen ja vahvat tulokset.





HOPEA



MORJENSTA PÖRSSIIN! Miten Puuilon rempseällä listautumiskampanjalla saatiin osakkaiksi ennätysmäärä piensijoittajia sitten vuoden 1999 teknobuumin.



Puuilo & Miltton, Bauer Media, GroupM, Nöjd Agency



Työllä oli täysin poikkeuksellinen strategia verrattuna muihin. Malliesimerkki siitä, kuinka brändin kannattaa luottaa omaan identiteettiinsä ja hyvin tehtyyn brändipersoonaan. Loistava, yksinkertainen toteutus, ja tulokset puhuvat puolestaan. Tämä työ tulee olemaan kansainvälisesti kovaa valuuttaa.





PRONSSI



Remix22 (feat. Isac Elliot)



Sinebrychoff & Reaktor Creative, Initiative, Koski Syväri, Universal Music (Finland), Makia Creative, Mellakka Events



Immersiivinen ja tyylipuhdas luova suoritus, jossa kohderyhmän ymmärrys ja vaikuttajan syvällinen hyödyntäminen loistavat keskiössä. Rohkea uskominen vaikuttajaan ja sitä kautta kanavien valintaan. Kovat tulokset, jotka osoittavat pitkäkestoisuutta ja linjakasta tekemistä.





PRONSSI



Näin myydään autoja näyttämättä autoja



Saka Finland & Avidly Oyj, Grillifilms, Nöjd, Flc, Miracle Sound Oy



Uljas kokonaisuus ja markkinoinnin voimannäyte. Hieno esimerkki siitä, kuinka haastamalla toimialan konventiot päästään erinomaisiin tuloksiin. On luotettu vahvaan strategiaan ja omaan näkemykseen: se on maksanut itsensä takaisin – moninkertaisesti. Tulokset puhuvat puolestaan.





KAUPPA & KULUTTAJA





PRONSSI



Oda – Euroopan menestyksekkäin ruoan verkkokaupan lanseeraus



Oda & Reaktor Innovations Oy, Toinen PHD, Bryan Saragosa, Lucy Loves Stories



Rohkea markkinoille tulo, jossa on selkeä päämäärä ja kohderyhmät. Vahva kommunikaatio edesauttoi koko toimialan kiinnostusta, ja toimija pystyi samalla nousemaan siitä esiin voittajana. Onnistunut uuden tulokkaan lanseeraus ja vahvat tulokset.





POSITIIVINEN MUUTOS





PRONSSI



Kuinka yhden K-Market-kauppiaan puuttuminen kiusaamiseen sai aikaiseksi ilmiön ja lähes 800 kaupan toimintamallin.



Kesko Oyj, K-Market & Wörks Oy, Dagmar, Cocoa Media Productions Oy, Result Entertainment



Brändistrategiaan mainiosti istuva ja toimialalta poikkeava, oivaltava konsepti ja toteutus. Täydellinen case-esimerkki, miten iso toimija voi puuttua ja ylläpitää keskustelua todella isosta ja vakavasta ilmiöstä. Hieno tarina ja tärkeä avaus.





TUOTTEET & PALVELUT





KULTA



Porisuhde



Porin kaupunki & Staart Oy, Koju Film Company Oy, ALL CAPS Oy, Ohjelmakauppa Oy



Todella rohkea ratkaisu ja erinomainen toteutus! Huumorin ja itseironian naurun suunta on pidetty oikeana. Tekijätiimi tuntee selkeästi kohderyhmän ytimen ja se on poikinut kovia tuloksia. Kuntamarkkinoinnilta on vaikea toivoa enempää!





HOPEA



MORJENSTA PÖRSSIIN! Miten rempseällä listautumiskampanjalla Puuilon osakkeesta tehtiin himottu kansanosake.



Puuilo & Miltton, Bauer Media, GroupM, Nöjd Agency



Linjakas työ ja täysin brändin päällä. Lähestymistapa on poikkeuksellinen. Huikeat tulokset, rohkea toteutus ja täydellinen ajoitus. Voi sanoa, että omassa kategoriassaan uraauurtavaa duunia.





PRONSSI



Voimaa oman tiensä kulkijoille.



Fazer Leipomot Oy & IVALO Creative Agency, Dagmar, Drum



Tarttuminen tärkeään ja ajankohtaiseen teemaan rohkeasti brändillä. Työn vahvin elementti on uskallus ”rikkoa” ikoni ja tehdä mielipiteitä jakavaa kommunikaatiota. Oivallus kohderyhmän määrittelyn muuttamisesta, tarpeesta arvoihin on loistava. Vahva ja freesi toteutus ilman perinteistä uutuusvetoisuutta. Kampanjan mediat on valikoitu hyvin, ja tulokset puhuvat puolestaan.





PRONSSI



Uusi brändi-identiteetti ja design system rakensivat menestyksen myymälässä.



Kesko Oyj & Oy SEK Ab



Hieno esimerkki designin voimasta. Selkeä tavoiteasetelma ja nokkela toteutus – simppeliä ja selkeää. Uudistuksen linjakkuus ja modulaarisuus puhuttelee. Työllä on saatu erinomaisia tuloksia aikaiseksi!



Effie Awards on maailman laajin markkinoinnin tehokkuutta mittaava kilpailu. Sen omistaa Effie Worldwide Inc. Kilpailun perusti New York American Marketing Association (NYAMA) vuonna 1968. Kilpailua järjestetään yli 50 maassa. Suomessa kilpailua järjestää Marketing Finland ry.

Kuvaaja: Petri Mast, Petri Mast Photography