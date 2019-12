Pormestari Jan Vapaavuoren erityisavustajaksi Maira Kettunen

Pormestari Jan Vapaavuori on kutsunut VTM Maira Kettusen, 44, poliittiseksi erityisavustajakseen. Kettunen toimii erityisavustaja Laura Åvallin äitiysloman sijaisena vanhemman erityisavustajan tehtävässä ajalla 20.1.–31.12.2020.

Kettunen siirtyy pormestari Vapaavuoren erityisavustajaksi Kuntaliiton viestintäjohtajan tehtävistä.

”Olen todella iloinen, että pormestari pyysi minua tähän tehtävään. Helsinki on kotikaupunkini ja on hienoa päästä tekemään työtä sen puolesta. Uskon, että opin tässä tehtävässä asioita, joista on palattuani hyötyä myös nykyiselle työnantajalleni Kuntaliitolle”, Maira Kettunen sanoo.

Aikaisemmin urallaan Kettunen on toiminut muun muassa Fennovoiman viestintäjohtajana sekä tiedottajana eduskunnassa.