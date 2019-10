Pormestari Jan Vapaavuori kauppatieteen kunniatohtoriksi

Pormestari Jan Vapaavuori promovoitiin tänään kauppatieteen kunniatohtoriksi Hanken Svenska Handelshögskolanin historian 12. promootioseremoniassa.

Kunniatohtoriksi promovoinnin perusteena on menestyksellinen ja pitkäaikainen toiminta yhteiskunnan, liike-elämän tai tieteen saralla. Vapaavuoren ansioksi todettiin erityisesti hänen pitkäaikainen työnsä elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi niin kansainvälisesti, kansallisesti kuin Helsingissä.



Kaikkien tänään promovoitujen kunniatohtoreiden puolesta pitämässään kiitospuheessa pormestari Vapaavuori nosti esiin tiedon ja tutkimuksen sekä yliopistojen merkityksen yhteiskunnan rakentajana sekä keskinäisen ymmärryksen lisääjänä.



”Aikamme on nopeatempoista. Digitaalinen murros ja keinoäly muuttavat maailmaa syvemmin ja kokonaisvaltaisemmin kuin mikään muu aikaisempi muutos. Tämä asettaa yhteiskunnallemme – ja yliopistoillemme – suuren haasteen. Tänä päivänä mikä tahansa tieto voidaan googlettaa, mutta näkemystä ja ymmärrystä ei. Näkemyksellisyyden ja ymmärryksen lisääminen tällaisessa maailmassa käy entistä vaikeammaksi.”



Hanken Svenska Handelshögskolan juhlii kuluvana vuonna 110-vuotista taivaltaan. Koko historiansa aikana yliopisto on promovoinut yhteensä 54 kunniatohtoria.



Tänään promovoitiin 10 kunniatohtoria, joista pormestari Vapaavuori on yksi. Vapaavuoren ohella kunniatohtoriksi promovoitiin tänään muun muassa Viron presidentti Kersti Kaljulaid.





