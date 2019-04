Pormestari Jan Vapaavuori tapaa Berliinissä kollegansa, Berliinin pormestari Michael Müllerin perjantaina 12.4.

Pormestarit keskustelevat tapaamisessa kaupunkien välisen yhteistyön tiivistämisestä. Pormestari Vapaavuoren pääteemoja tapaamiseen ovat muun muassa kaupunkien mahdollisuudet yhteistyöhön puhtaampien ja kestävämpien energiaratkaisujen etsimisessä sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden paikallinen vapaaehtoinen raportointi, johon Helsinki on sitoutunut ensimmäisenä kaupunkina Euroopassa.

Pormestari Vapaavuori vierailee Berliinissä kollegansa Müllerin kutsusta.

”Berliini on yksi Euroopan merkittävimmistä kaupungeista ja on tietenkin hienoa, että he ovat kiinnostuneita siitä, mitä Helsingissä tapahtuu ja haluavat ottaa oppia meiltä”, Vapaavuori sanoo.

Yksi vierailun teemoista on peliteollisuus ja pääkaupunkien yhteistyö alalla. Pormestarit vierailevat päivän päätteeksi yhdessä Gamefest-pelitapahtumassa.

”Helsinki on yksi pelialan eurooppalaisista pääkaupungeista. 80 helsinkiläistä pelialan yritystä työllisti yhteensä 1 600 henkilöä vuonna 2018 ja ala on yksi voimakkaimmin kasvavista. Helsinki haluaa olla kiehtova sijaintipaikka ja houkutteleva osaamiskeskittymä alan osaajille myös jatkossa. Tämä edellyttää kaupungin määrätietoista kansainvälistämistä, jossa kaupunkien verkostoituminen ja toisilta oppiminen on oleellista”, Vapaavuori sanoo.

Lähes 30 prosenttia Helsingin peliyhtiöiden työntekijöistä rekrytoidaan Suomen ulkopuolelta. Helsingin kaupunki on tehnyt yhteistyötä pelialan kanssa kehittääkseen englanninkielisiä palveluja ja viestintää kaupungissa jo asuville sekä tänne muuttaville kansainvälisille osaajille.



