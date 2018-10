Pormestari Vapaavuori osallistuu Urban20-pormestarien huippukokoukseen

Helsingin Pormestari Jan Vapaavuori on kutsuttu maanantaina 29.10. alkavaan G20-kokouksen alla järjestettävään U20-huippukokoukseen Buenos Airesiin Argentiinaan.

Kysymyksessä on ensimmäinen G20-maiden suurten kaupunkien pormestarien huippukokous, jonne on kutsuttu valikoidusti myös muiden globaalisti kiinnostavien kaupunkien pormestareja. Kokous on valmisteleva kokous G20-maiden niin ikään Buenos Airesissa myöhemmin tänä vuonna järjestettävälle kokoukselle.

– Kutsu U20-huippukokoukseen on Helsingille suuri kunnia ja myös osoitus siitä, että Helsinki on määrätietoisella työllä noussut kansainvälisesti arvostetuimpien ja kiinnostavimpien kaupunkien sarjaan. Helsingillä on paljon annettavaa monella globaalisti kaupunkeja ja valtioita kiinnostavalla sektorilla. Maailman johtavien kaupunkien ympärille rakentunut verkosto avaa Helsingille myös mahdollisuuden oppia ja löytää uusia ratkaisuja, pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

Pormestari korostaa, että kokouksen taustalla on selvästi nähtävissä myös kaupunkien merkityksen kasvu kansainvälisen politiikan toimijoina.

– Kaupunkien merkitys aikamme suurimpien ongelmien ratkaisussa korostuu tulevaisuudessa entisestään. Kaupungit kumppanoituvat nyt aktiivisesti – samoin kuin kansallisvaltiot aikoinaan. On koko maan kannalta tärkeää, että Helsinki on kunnianhimoisesti alusta saakka mukana tässä kehityksessä.

Pormestari Vapaavuori käyttää kolmipäiväisen huippukokouksen aikana puheenvuorot muun muassa hallinnon avoimuudesta ja kaupunkilaisten osallisuudesta, työn tulevaisuudesta sekä ilmastonmuutoksen torjunnasta, jotka ovat kokouksen keskeisiä teemoja. Lisäksi hän tapaa erikseen useita keskeisiä kokoukseen osallistuvia kollegojaan.

Huippukokouksen taustalla ovat UCLG United Cities and Local Governments -järjestö sekä kaupunkien ilmastoyhteistyön C40-verkosto. Helsingillä on verkostossa tarkkailijakaupungin asema.

Keskeisimpien kaupunkien pormestarien yhteistyö on tarkoitus vakiinnuttaa. Vuonna 2019 huippukokous pidetään Tokiossa.