Pormestari Vapaavuori puhuu Washingtonissa merkittävässä kaupunkiratkaisujen tapahtumassa

Helsingin ratkaisut hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ja keskustakirjasto Oodi ovat esillä Washington D.C:ssä 27.–29.10. järjestettävässä CityLab-tapahtumassa. Asiantuntijat kansainvälisen politiikan, tieteen ja taiteen huipulta kokoontuvat tilaisuuteen ratkomaan kaupunkien kehityksen kannalta keskeisiä haasteita.

CityLab-tapahtumaan osallistuu yli 450 politiikan, tieteen, taiteen ja liike-elämän asiantuntijaa. Osallistujien joukossa on lähes 50 pormestaria pääasiassa yhdysvaltalaisista kaupungeista. Puhujina ovat muiden muassa New Yorkin entinen pormestari Michael Bloomberg, kaupunkitutkija Richard Florida sekä Foo Fighters -yhtyeen keulakuva Dave Grohl.

Pormestari Jan Vapaavuori keskustelee Seattlen ja Atlantan pormestarien kanssa kaupunkien strategioista ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio esittelee Helsingin keskustakirjasto Oodin esimerkkinä julkisen kirjaston uudistumisesta ja tulevaisuuden merkityksestä.

”Kaupunkien kansainvälisen yhteistyön painoarvo kasvaa koko ajan. Helsinki on aktiivisesti mukana foorumeissa, joissa maailman edelläkävijäkaupungit ratkovat urbaaniin kehitykseen liittyviä haasteita yhdessä. Pyörää on turha yrittää keksiä yksin – yhteistyön kautta saamme maailman parhaan osaamisen käyttöömme”, toteaa pormestari Vapaavuori.

CityLab on The Atlantic -mediayhtiön, Aspen-instituutin ja Bloomberg Philantrophies -järjestön vuodesta 2013 järjestämä tapahtuma. Helsinki on aiemmin osallistunut Pariisissa järjestettyyn CityLabiin vuonna 2017 osana Helsingin ja Bloomberg Philantrophies -järjestön monivuotista yhteistyötä.

Helsingistä tapahtumaan on kutsuttu pormestari Vapaavuoren ja toimialajohtaja Tommi Laition lisäksi kaupunkimuotoilupäällikkö Päivi Hietanen ja yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti.



